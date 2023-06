Video: Kapela Le Payaco predstavila nový singel Vtáci

Kapela Le Payaco predstavila nový singel Vtáci, ktorý je prvou ochutnávkou z pripravovaného albumu, na ktorom sa autorsky podieľala opäť celá kapela. Tým, že vznikali počas covidovej doby, každý člen kapely si skladal pesničky doma, potom urobili spoločný výber.





"Všetky pesničky, ktoré za posledné obdobie vznikli, sme nahrali v Birdland Studios. Držali sme sa toho, čoho sa držíme pri každom novom albume - žiadne hranice neexistujú. Aby mohlo vzniknúť niečo nové, každý z nás má priestor a úplnú slobodu priniesť, čo len chce a ostatní mu, ak je treba, s tým pomôžu. Častokrát to však ani nie je treba, lebo skladbu má do detailu vymyslenú," hovorí Tomáš Sloboda, spevák a gitarista skupiny.Autorom novej piesne je Juraj Vitéz. "Vznikla veľmi rýchlo, vznikla vlastne deň pred nahrávaním. Ako sme spomenuli, každý z nás je autor hudby aj textu, vždy nosíme materiál do štúdia, tam ho rozoberáme a tam ho nahrávame. Tu bol problém, lebo ja som sľúbil, že prinesiem niečo. Ale nič som nemal, ešte večer som si sadol ku klavíru a táto skladba zo mňa vypadla veľmi rýchlo, následne aj text. Bol som rád, že sa to podarilo, a že sa to chalanom aj páčilo. Veril som, že sa toho Tomáš chytí a naspieva ju," uviedol pre TASR Vitéz.Nová skladba má aj svoj videoklip. O jeho réžiu a strih sa postarali Tomáš a Juraj spoločne s Jozefom Steineckerom z agentúry Clockwise. Pri postprodukcii videoklipu sa graficky využili aj najnovšie technológie AI. V rámci dobrých vzťahov a medziagentúrnych spoluprác podali pri realizácii klipu pomocnú ruku aj Sašo Smik z ApplePie a Štefan Kozák z Creative PRO.Pieseň Vtáci je prvou ukážkou z pripravovaného siedmeho radového albumu Le Payaco. Kapela hrá v zostave Tomáš Sloboda (spev, gitara, piano), Martin Stempel (spev, basgitara), Juraj Vitéz (spev, bicie, perkusie), Tomáš "Tomky" Vagaský (gitara) a Jerguš Oravec (spev, gitara, syntezátory).