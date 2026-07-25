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25. júla 2026

Z francúzskeho múzea ukradli 2 500 rokov starý zlatý keltský náhrdelník


Tagy: Krádež Múzeum

Múzeum po predchádzajúcich incidentoch sprísnilo bezpečnostné opatrenia. Zlodeji v piatok počas bieleho dňa vykradli múzeum vo francúzskom regióne Burgundsko a odniesli si zlatý náhrdelník z ...



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gettyimages 526750007 676x451 25.7.2026 (SITA.sk) - Múzeum po predchádzajúcich incidentoch sprísnilo bezpečnostné opatrenia.


Zlodeji v piatok počas bieleho dňa vykradli múzeum vo francúzskom regióne Burgundsko a odniesli si zlatý náhrdelník z keltského obdobia starý približne 2 500 rokov. Informovala o tom prokuratúra.

Prokurátor v Dijone Olivier Caracotch uviedol, že páchatelia v múzeu v meste Châtillon-sur-Seine rozbili sklenenú vitrínu, v ktorej bol šperk vystavený. Podľa starostu mesta Jérémiho Briganda išlo už o tretí pokus o vlámanie do múzea v krátkom čase, keďže v uplynulom období zaznamenali dve neúspešné krádeže.

Múzeum po predchádzajúcich incidentoch sprísnilo bezpečnostné opatrenia, no podľa starostu boli páchatelia dobre organizovaní, rýchli a odhodlaní. „Páchatelia konali počas bieleho dňa a náhrdelník ukradli napriek prítomnosti verejnosti, zamestnancov aj bezpečnostnej služby,“ povedal.

Pri incidente sa nikto nezranil. Ukradnutý zlatý náhrdelník váži približne pol kilogramu a v období Keltov a Galov slúžil ako ozdoba aj symbol moci.

Šperk bol súčasťou zbierky pokladu z Vix, ktorá je uložená v múzeu. Ide o pohrebný poklad princeznej objavený v roku 1953 v neďalekej obci Vix.


Zdroj: SITA.sk - Z francúzskeho múzea ukradli 2 500 rokov starý zlatý keltský náhrdelník © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krádež Múzeum
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