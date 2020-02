Ovečkin v NHL strelil svoj 699. gól, Pánik aj Tatar asistovali a Černák nazbieral dve mínusky (video)

Chiarot rozhodol o triumfe Montrealu

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Montrealu prerušili sériu piatich prehier v NHL a vo štvrtok zvíťazili na ľade Washingtonu 4:3 po predĺžení.Slovenskí útočníci v oboch kluboch si pripísali po jednej asistencii. Tomáš Tatar odohral v prvom útoku Montrealu 15:53 min a okrem asistencie predviedol aj tri strely na bránku a na konci mal tri plusové body. Richard Pánik odkorčuľoval v tretej formácii Washingtonu 12:20 min s jednou strelou a jedným bodyčekom.Tatar si pripísal 34. asistenciu a 55. bod v sezóne, už len tri body ho delia od vyrovnania svojho rekordu z uplynulej sezóny. V počte asistencií práve prekonal svoje osobné maximum z ročníka 2018/2019. Obranca Ben Chariot po prihrávke Tatara a odrazenej strele Gallaghera dostal Montreal do vedenia 3:2 už po tridsiatich sekundách tretej tretiny, ale 21 sekúnd pred jej koncom vyrovnal Tom Wilson.Z predĺženia neubehla ani minúta, keď Chiarot druhým gólom v zápase definitívne rozhodol o dvoch bodoch pre Canadiens. "Je taký veľký a pevný. Neočakávame to od neho, ale už strelil pár gólov v predĺžení," povedal o Chiarotovi tréner Montrealu Claude Julien na webe nhl.com.Capitals síce prehrali tretíkrát v sérii, ale ich kapitán Alexander Ovečkin sa po päťzápasovej odmlke aspoň tešil z gólu. Mal poradové číslo 699 v jeho kariére a 41 v tejto sezóne. Washington má na čele Metropolitnej divízie rovnaký počet bodov ako Pittsburgh."Urobíme niečo pozitívne, ale v inej oblasti na ľade zlyháme. V tejto fáze sezóny bojujeme sami so sebou, to nie je tajomstvo," priznal tréner Washingtonu Todd Reirden.Jedenásť zápasov bolo konečné číslo víťaznej série hokejistov Tampa Bay , ktorá ju dotiahla až na druhé miesto v NHL. "Blesky" v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom vo štvrtok konečne našli premožiteľa, keď podľahli v Las Vegas 3:5. Gólom aj asistenciou sa blysli útočník Mark Stone aj obranca Alec Martínez.Pre 32-ročného Američana to bol prvý zápas po "trejde" z Los Angeles do Vegas. K svojmu výkonu pridal aj štyri zablokované strely. Černák v drese Tampy Bay odohral 19:20 min s bilanciou 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 2 mínusové body a 2 trestné minúty. Na trestnej lavici si posedel za nedovolenú hru lakťom v druhej tretine.Hokejisti Toronta v utorok prehrali v Pittsburghu 2:5, ale štvrtkový reparát aj s Martinom Marinčinom v zostave zvládli na jednotku. Doma zvíťazili 4:0 a dánsky brankár Frederik Andersen sa tešil z 24. shutoutu v kariére. Gólom a dvoma asistenciami sa vo víťaznom tíme predviedol obranca Jake Muzzin.Marinčin počas 17:40 min raz vystrelil na bránku súpera a jednu strelu zablokoval. "Skvelý zápas. Naša odpoveď bola taká, ako sme si to predstavovali. Myslím si, že najmä Jake Muzzin bol neuveriteľný, ale vklad bolo cítiť od každého v tomto zápase," skonštatoval Frederik Andersen na webe NHL.* Richard Pánik (Washington) odohral 12:20 min, 1 asistencia, 1 strela na bránku, 1 "hit"* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:53 min, 1 asistencia, 3 strely na bránku, 3 plusové body* Martin Marinčin (Toronto) odohral 17:40 min, 1 strela, 1 zablokovaná strela* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 19:20 min, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 2 mínusové body, 2 trestné minúty