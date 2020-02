Petra Vlhová predviedla v Crans Montane skvelú riskantnú jazdu a dosiahla životný výsledok (video)

Na štarte nechýbala ani slovenská lyžiarka Petra Vlhová, ktorá mala štartové číslo 2 a predviedla skvelú jazdu na hranici rizika, ktorou sa len tesne nedostala na stupne víťaziek.

Do hodnotenia Svetového pohára si pripísala 50 bodov a znížila náskok Talianky Federicy Brignoneovej na druhom mieste v boji o veľký glóbus na 27 bodov. Na čele zatiaľ zostáva Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá po smrti otca vynecháva súťažný program v Crans Montane.

Zjazd ovládla Gutová-Behramiová

V siedmom zjazde ženskej sezóny na trati s názvom Mont Lachaux to dlho vyzeralo na Vlhovej premiéru na stupňoch víťazov v najrýchlejšej disciplíne zjazdového lyžovania.

Z prvého miesta sa napokon zosunula na celkovú štvrtú priečku, čo je však pre 24-ročnú Liptáčku najlepšie umiestnenie v zjazde v kariére. Dosiaľ bola najvyššie šiesta pred necelým mesiacom v bulharskom Bansku. Od tretieho miesta ju aktuálne vo Švajčiarsku delilo 16 stotín sekundy.

Suverénnou víťazkou v Crans Montane sa stala domáca Lara Gutová-Behramiová. Šampiónka Svetového pohára zo sezóny 2015/2016 si zaspomínala na staré dobré časy a so štartovným číslom 18 zvíťazila s náskokom 80 stotín sekundy pred krajankou Corinne Suterovou a 92 stotín pred Rakúšankou Stephanie Venierovou. Vlhová na štvrtom mieste zaostala o 1,08 s. Gutová-Behramiová si zapísala 25. víťazstvo v pretekoch SP, z toho ôsme v zjazde.

Pri jednom zo skokov bola Vlhová na limite

Vlhová sa s číslom 2 pustila nebojácne do boja s nástrahami trate s dĺžkou 2451 m a prevýšením 665 m. Slovenka mala problém ustáť skok v strednej časti, ale napokon to zvládla s dopadom na ľavú nohu.

Výborne zvládla technickú pasáž s viacerými zákrutami v cieľovom svahu ako aj záverečný skok pred cieľom a po svojej jazde sa zaradila na prvé miesto pred veľkú rivalku Federicu Brignoneovú. Vlhová po prvý raz v kariére strávila niekoľko minút ako líderka najrýchlejšej disciplíny, kým ju s číslom 5 neprekonala Švajčiarka Corinne Suterová.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas zjazdu Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane. Crans Montana, 21. február 2020. Foto: SITA/AP.

„Som spokojná, dala som do toho všetko. Aj keď drobné chybičky tam boli. Neviem, či mám byť šťastná, že som štvrtá, lebo mi ušlo pódium, ale je to skvelý výsledok,“ uviedla Petra Vlhová v prvej reakcii pre RTVS. „Pri zjazde mám stále v hlave, aby som nevypadla a nestalo sa niečo vážnejšie. Po jednom zo skokov to bolo na limite, trochu som sa zľakla. Potom som vypla myslenie a išla do toho naplno až do cieľa,“ pokračovala Vlhová.

V Crans Montane ešte dvoje preteky

V tejto sezóne už Vlhová absolvovala dva zjazdy v bulharskom Bansku (6. miesto a 11. miesto) a jeden v nemeckom Garmisch-Partenkirchene (8. miesto). Ako vyznieva porovnanie s Crans Montanou?

„Tento zjazd vo Švajčiarsku bol zatiaľ najľahší z tých, ktoré som odjazdila. Nebezpečný je však v tom, že pri každom skoku sme museli točiť, nešli sme priamo na neho. Na to musí byť človek pripravený a mne to miestami trochu ušlo. Tiež je dôležité štartovné číslo, lebo trať sa teplom zhoršuje,“ vysvetlila ambiciózna Liptáčka.

Vlhová ešte doplnila, že celkovo sa cíti výborne. „Mám pohodu na lyžiach. Keď som prešla cieľom a videla, že som prvá pred Brignoneovou, potešilo ma to. Predsa len Federica je silná aj v zjazde. A že som neskončila na pódiu? Všetko má svoj čas, verím, že to raz príde,“ dodala.

Najlepšie svetové zjazdárky absolvujú v Crans Montane troje preteky v priebehu troch dní. Po piatkovom zjazde, ktorý bol náhradou za neuskutočnené podujatie v ruskom stredisku Roza Chutor, v sobotu príde na rad opäť zjazd so štartom o 10.30 h a víkendový program uzavrie nedeľňajšia alpská kombinácia. Tá sa začne o 10.30 h, slalomové kolo je naplánované na 13.30 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Crans Montana Zjazd: 1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:27,11 min., 2. Corine Sutterová (Švaj.) +0,80 s., 3. Stephanie Venierová (Rak.) +0,92, 4. Petra Vlhová (SR) +1,08, 5. Breezy Johnsonová (USA) +1,26, 6. Nina Ortliebová (Rak.) +1:32, 7. Joana Hählenová (Švaj.) (Švaj.) a Federica Brignoneová (Tal.) obe +1,35, 9. Marta Bassinová (Tal.) +1,36, 10. Elena Curtoniová (Tal.) +1,37 Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 27 zo 40 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1225 bodov, 2. Federica Brignoneová (Tal.) 1148, 3. Petra Vlhová (SR) 1121, 4. Marta Bassinová (Tal.) 740, 5. Wendy Holdenerová (Švaj.) 703, 6. Corinne Suterová (Švaj.) 697