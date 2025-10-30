|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 31.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurélia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. októbra 2025
Rusi v Pokrovsku nedokázali zaujať pevné pozície a vyhýbajú sa priamym stretom
Ruskí vojaci, ktorí prenikli do ukrajinského mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe krajiny nedokázali zaujať pevné pozície. Ako informuje spravodajský web
Zdieľať
30.10.2025 (SITA.sk) - Ruskí vojaci, ktorí prenikli do ukrajinského mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe krajiny nedokázali zaujať pevné pozície. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda uviedol to ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie a hlavný veliteľ armády Oleksandr Syrskyj.
„Okupanti v meste Pokrovsk nekonsolidujú svoje pozície, neustále sa pohybujú, a to niekedy aj v civilnom oblečení," vyjadril sa ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie. Syrskyj poznamenal, že ruská pechota v Pokrovsku sa vyhýba priamym stretom a mení svoje pozície.
Podľa 7. zboru rýchlej reakcie tvrdenia Moskvy, že mesto je obkľúčené, sú nepravdivé. Zbor dodal, že ukrajinská logistika v Pokrovsku je stále možná, hoci ju brzdí veľký počet ruských FPV dronov.
Zdroj: SITA.sk - Rusi v Pokrovsku nedokázali zaujať pevné pozície a vyhýbajú sa priamym stretom © SITA Všetky práva vyhradené.
„Okupanti v meste Pokrovsk nekonsolidujú svoje pozície, neustále sa pohybujú, a to niekedy aj v civilnom oblečení," vyjadril sa ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie. Syrskyj poznamenal, že ruská pechota v Pokrovsku sa vyhýba priamym stretom a mení svoje pozície.
Podľa 7. zboru rýchlej reakcie tvrdenia Moskvy, že mesto je obkľúčené, sú nepravdivé. Zbor dodal, že ukrajinská logistika v Pokrovsku je stále možná, hoci ju brzdí veľký počet ruských FPV dronov.
Zdroj: SITA.sk - Rusi v Pokrovsku nedokázali zaujať pevné pozície a vyhýbajú sa priamym stretom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Slovensko a Česko spoločne odhaľujú nové pamätníky padlým vojakom – FOTO
Slovensko a Česko spoločne odhaľujú nové pamätníky padlým vojakom – FOTO