 24hod.sk    Zo zahraničia

30. októbra 2025

Rusi v Pokrovsku nedokázali zaujať pevné pozície a vyhýbajú sa priamym stretom


Tagy: donecká oblasť Pokrovsk vojna na Ukrajine

Ruskí vojaci, ktorí prenikli do ukrajinského mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe krajiny nedokázali zaujať pevné pozície. Ako informuje spravodajský web



ap_poll_foreign_conflicts_55718 676x451 30.10.2025 (SITA.sk) - Ruskí vojaci, ktorí prenikli do ukrajinského mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe krajiny nedokázali zaujať pevné pozície. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda uviedol to ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie a hlavný veliteľ armády Oleksandr Syrskyj.


„Okupanti v meste Pokrovsk nekonsolidujú svoje pozície, neustále sa pohybujú, a to niekedy aj v civilnom oblečení," vyjadril sa ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie. Syrskyj poznamenal, že ruská pechota v Pokrovsku sa vyhýba priamym stretom a mení svoje pozície.

Podľa 7. zboru rýchlej reakcie tvrdenia Moskvy, že mesto je obkľúčené, sú nepravdivé. Zbor dodal, že ukrajinská logistika v Pokrovsku je stále možná, hoci ju brzdí veľký počet ruských FPV dronov.


Zdroj: SITA.sk - Rusi v Pokrovsku nedokázali zaujať pevné pozície a vyhýbajú sa priamym stretom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: donecká oblasť Pokrovsk vojna na Ukrajine
