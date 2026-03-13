Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 13.3.2026
 Z domova

13. marca 2026

Slovensko láka českých turistov stále viac, na veľtrhu v Prahe sa prezentuje ako celoročná destinácia – FOTO


Česká republika je dlhodobo najvýznamnejším zdrojovým zahraničným trhom cestovného ruchu pre Slovensko. V roku 2025 navštívilo Slovensko viac ako ...



5135f32d 100c 47eb a75a 195d5ee2b86a 676x507 13.3.2026 (SITA.sk) -


Česká republika je dlhodobo najvýznamnejším zdrojovým zahraničným trhom cestovného ruchu pre Slovensko. V roku 2025 navštívilo Slovensko viac ako 700-tisíc českých turistov, čo predstavuje medziročný nárast o približne 2 %. Títo návštevníci tvorili 29 % všetkých zahraničných turistov na Slovensku.

Prílev českých turistov


Generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL Matej Fekete zdôraznil význam českej klientely, ktorá má vďaka jazykovej blízkosti, spoločnej histórii a dobrej dostupnosti prirodzenú motiváciu na návštevu Slovenska. Vyzdvihol Slovensko ako obľúbenú destináciu na krátke výlety i dlhšie dovolenky.

Letné mesiace, predovšetkým júl a august, zaznamenávajú najvýraznejší prílev českých turistov. Najviac návštevníkov smerovalo do Žilinského, Bratislavského a Prešovského kraja, ktoré kombinujú prírodné krásy, kultúrne pamiatky a možnosti aktívneho odpočinku.

Česká republika je zároveň najvýznamnejšia aj v počte prenocovaní, ktoré predstavujú viac ako tretinu všetkých zahraničných prenocovaní na Slovensku. Českí návštevníci najčastejšie využívajú ubytovanie v Žilinskom, Prešovskom a Trnavskom kraji, pričom priemerná dĺžka ich pobytu je približne 2,5 noci.

Medzinárodný veľtrh


V týchto dňoch sa Slovensko prezentuje ako generálny partner 34. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD v Prahe, ktorý prebieha od 12. do 14. marca 2026 na výstavisku PVA EXPO Praha. Na veľtrhu sa slovenský prezentačný stánok o rozlohe približne 200 m² venuje turistickým regiónom, kultúre, gastronómii a zážitkom z celej krajiny.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak, ktorý vyjadril podporu ďalšiemu rozvoju infraštruktúry cestovného ruchu a zdôraznil ambíciu prezentovať Slovensko ako atraktívnu destináciu po celý rok.

Priestor veľtrhu dopĺňajú ochutnávky slovenských vín, regionálnych špecialít, vedomostné kvízy, interaktívne hry, prezentácie slovenskej popovej hudby a fotopoint mesta Trenčín, kandidáta na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Slovenský výstavný stánok reprezentujú viaceré krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, ktoré prezentujú regióny ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava, Košice, Žitný ostrov či Slovenský raj.


Národná organizácia SLOVAKIA TRAVEL, ktorá zodpovedá za propagáciu slovenského cestovného ruchu, má za cieľ prispieť k rozvoju trhu doma i v zahraničí, s dôrazom na posilnenie pozície Slovenska v očiach českých turistov.




Zdroj: SITA.sk - Slovensko láka českých turistov stále viac, na veľtrhu v Prahe sa prezentuje ako celoročná destinácia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

