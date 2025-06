Strana Hlas je proti navyšovaniu výdavkov na obranu, prezident Pellegrini zvoláva okrúhly stôl

Rozvrátené verejné financie

Nedostatočná obrana

14.6.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini zvoláva okrúhly stôl lídrov politických strán k navyšovaniu výdavkov na obranu na utorok. Informoval o tom predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.Armáda SR, ozbrojené sily, ale aj krízové riadenie a kryty civilnej obrany boli podľa Šutaja Eštoka budované do mierových časov, tie posledných päť rokov nezažívame v Európe, ani vo svete. Debata o zvýšení obranných výdavkov v horizonte desiatich rokov je preto podľa neho legitímna.„Asi ťažko môžeme zvyšovať skokovo výdavky na obranu, keď sme na druhej strane tlačení konsolidáciou, pretože tu Igor Matovič a jeho hnutie rozvrátili verejné financie. Ja, ako sociálny demokrat, nemôžem pristúpiť na to, že by sme povedali rodinám, dôchodcom a pracujúcim, že im budeme škrtiť sociálne benefity a na druhej strane zvyšovať výdavky na obranu,“ povedal predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.Dodal, že navyšovanie obranných výdavkov nemôže ísť v žiadnom prípade na úkor životnej úrovne ľudí žijúcich na Slovensku, tam má Hlas jasnú červenú čiaru.Aj podľa podpredsedu Progresívneho Slovenska Ivana Štefunka sa treba baviť o navyšovaní výdavkov na obranu, aj keď strana zatiaľ o pozvánke od prezidenta Petra Pellegriniho na rokovanie informáciu nemala.„Posledných 15 rokov sme na toto pozabúdali a v zásade naša obrana nebola dostatočne schopná brániť našu krajinu,“ povedal Štefunko. Ako však ďalej v Sobotných dialógoch zdôraznil, treba mať jasnú koncepciu, ako sa budú míňať peniaze určené na obranu a do čoho treba investovať.