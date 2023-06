Oznamujeme nominácie na Orange Podcast roka 2023 a spúšťame hlasovanie verejnosti

Nominácie Orange Podcast roka 2023

Ako prebiehal proces zostavenia nominácií?

1.6.2023 (SITA.sk) - Porota vybrala 25 podcastov, ktoré bojujú o hlasy verejnosti v súťažných kategóriách. Okrem toho, všetky podcasty sú v hre o cenu Miláčik roka, teda najobľúbenejší slovenský podcast.Predstavujeme nominácie 1. ročníka súťaže Podcast roka. Deväťčlenná porota vybrala pre Orange Podcast roka 2023 užší výber 25 podcastov, za ktoré môžete hlasovať.Viac ako 1300 slovenských podcastov splnilo podmienky na zaradenie do súťaže. Predvýber pre porotu z celkového počtu urobili organizátori na základe údajov z top rebríčkov podcastov na Spotify a Apple Podcastoch.Porota v zložení spisovateľka Dominika Sakmárová, influencerka Kristína Tormová, YouTuber Peter Altof alias Expl0ited, producent podcastov Damian Machaj, programový riaditeľ Fun rádia Marek Mikúšek, šéfredaktor portálu tvnoviny.sk Vladimír Mičuda, Tomáš Palovský z Orange Slovensko, Peter Ohrajter z ESET Slovensko a Dávid Šerfözö z Httpool hodnotili počas mája 60 podcastov.Z nich postúpilo do hlasovania verejnosti päť v každej súťažnej kategórii. Pri vyhodnotení celkových víťazov sa berie do úvahy hodnotenie poroty aj verejnosti dokopy.Porota tiež vybrala najlepší nový slovenský podcast v rámci ocenenia Ucho, ktorý vznikol v roku 2022.Hlasovanie verejnosti trvá do 23. júna, čo je posledný deň na odovzdanie hlasu. Hlasovanie je umožnené na jednu emailovú adresu jedenkrát za deň od začatia hlasovania až po jeho ukončenie. Každý hlasujúci bude zároveň zaradený do súťaže o vecné ceny.Výsledky Orange Podcast roka 2023 budú vyhlásené 28. júna na odovzdávaní cien v Bratislave na Sundecku.Hlasujte na podcastroka2023.sk V kategórii, ktorej partnerom je spoločnosť ESET, sú nominované tieto podcasty:V kategórii, ktorej partnerom je televízia Markíza, sú nominované tieto podcasty:V kategórii, ktorej partnerom je agentúra SITA sú nominované tieto podcasty:V kategórii, ktorej partnerom je Httpool, exkluzívny zástupca reklamného priestoru Spotify na Slovensku, sú nominované tieto podcasty:V kategórii, ktorej partnerom je Fun rádio, sú nominované tieto podcasty:Mediálnymi partnermi Podcastu roka sú denník SME, technologický portál TouchIT, magazín Forbes Slovensko, IAB Slovakia, TV Markíza, Fun rádio, tlačová agentúra SITA a Httpool.Digitálnym partnerom Podcastu roka je agentúra okto–digital.Podcast roka ďalej podporujú Depo, Sundeck, 2muse, alza.sk a Poradca podnikateľa.Hlasujte na podcastroka2023.sk Organizátori Podcastu roka - podcastový boutique Shtoodio a webový portál skpodcasty - zostavili veľký rebríček slovenský podcastov podľa ich umiestnenia v top rebríčkoch platforiem Spotify Apple Podcasty počas celého roka 2022.Podcasty museli splniť podmienky súťaže a to najmä, aby v roku 2022 vypublikovali aspoň jednu plnohodnotnú epizódu a išlo o podcast v slovenskom jazyku.Na základe tohto zoznamu boli jednotlivé podcasty začlenené do piatich súťažných kategórií a ocenenia Ucho pre nováčika, čo je podcast, ktorý vznikol v roku 2022 a vyberá sa len na základe hlasovania poroty.Porota dostala tzv. longlist, ktorý tvoril top 10 podcastov podľa rebríčkov platforiem Spotify a Apple Podcasty. Dokopy teda 60 podcastov.Porota následne počas mesiaca máj počúvala jednotlivé podcasty a hodnotila ich v troch dimenziách - obsah, forma a výnimočnosť. Každá porotkyňa a porotca mohli každému podcastu udeliť 0 až 10 bodov.Body sa sčítali a 5 podcastov s najväčším počtom bodov v každej súťažnej kategórii dostalo nomináciu v súťažnej kategórii, ktoré vidíte v zozname vyššie.Podcast s najväčším počtom bodov v rámci ocenenia Ucho vyhráva titul najlepšieho nového podcastu v roku 2022.Informačný servis