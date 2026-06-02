02. júna 2026

P. Bebjak nakrúti Beštiu, jednu z najobľúbenejších kníh D. Dána


Úlohu Richarda Krauza stvárni Martin Klinčúch. Okrem neho sa diváci môžu tešiť aj na Tomáša Maštalíra, Alexandra Bártu, Michala Kubovčíka alebo Jána Jackuliaka.



O niekoľko týždňov začne nakrúcanie detektívneho thrilleru Beštia na motívy zločinov, ktoré na začiatku 90. rokov desili nielen Bratislavu, ale aj Mníchov a Amsterdam. V hlavných úlohách filmu, ktorý prinesie do kín jednu z najobľúbenejších kníh legendárneho Dominika Dána, diváci uvidia Tomáša Maštalíra a Martina Klinčúcha. Film režiséra Pera Bebjaka bude mať premiéru 28. januára 2027. 24hod.sk o tom informovala za DNA Production Tatiana Tóthová.


Keď sa po vyhlásení amnestie v roku 1990 dostalo na slobodu aj mnoho nebezpečných zločincov, pridelili začínajúcemu bratislavskému detektívovi Richardovi Krauzovi prípad, aký Slovensko ešte nezažilo - sériového vraha žien, po ktorom sa polovicou Európy tiahla krvavá stopa a ktorého nedokázali odhaliť žiadne bežne využívané metódy. Pomôže im až revolučná novinka - analýza DNA.

„Beštia je o vyšetrovaní a dolapení sériového vraha. Je to príbeh o ľuďoch, ktorí urobili všetko preto, aby ho dostali za mreže. Aby zlo bolo potrestané. A to je dôležité aj v živote - potreba veriť, že zlo bude vždy potrestané,“ hovorí režisér Peter Bebjak.

DNA Production získala práva na sfilmovanie dvoch kníh - Beštia a Mucha - a práve príbeh, ktorý sleduje pátranie tímu vyšetrovateľov po brutálnom vrahovi žien, príde do kín začiatkom budúceho roka.

„Dominik Dán je na Slovensku absolútnym fenoménom. Nepoznám u nás fanúšika krimi, ktorý by nepoznal jeho tvorbu. Sme veľmi radi, že sa mu páči ako pracujeme s knižnými predlohami a dal nám súhlas na sfilmovanie,“ opísal zákulisie niekoľkoročných príprav filmu producent Rasťo Šesták. Príbeh, ktorý inšpiroval vznik knihy, patrí medzi najznámejšie kriminálne prípady novodobých dejín. „Ľudia poznajú príbeh vraha. My im spolu s Dominikom Dánom prinášame príbeh toho, ako bol odhalený.“

Úlohu Richarda Krauza stvárni Martin Klinčúch. Okrem neho sa diváci môžu tešiť aj na ďalších členov vyšetrovacieho tímu v podaní Tomáša Maštalíra, Alexandra Bártu, Michala Kubovčíka alebo Jána Jackuliaka.

