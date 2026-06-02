|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Xénia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. júna 2026
Slovenského klaviristu Alana Bartuša označil americký DownBeat za budúcnosť jazzu
Tagy: Alan Bartuš
Mladý slovenský jazzový klavirista Alan Bartuš zaznamenal ďalší významný medzinárodný úspech.
Zdieľať
Americký hudobný magazín DownBeat označil Alana Bartuša za budúcnosť jazzu. Prestížne ocenený slovenský klavirista odohrá v rámci EÚ turné aj dva koncerty na Slovensku. Bude to 7. júna na Nádvorí SOS v Banskej Bystrici a 10. júna v bratislavskom Klube pod Lampou v rámci One Day Jazz Festivalu. 24hod.sk informoval manažér Štefan Bartuš.
Mladý slovenský jazzový klavirista Alan Bartuš zaznamenal ďalší významný medzinárodný úspech. Renomovaný americký magazín DownBeat ho zaradil medzi ‚Jazz Soloists for the Future‘, čím ho označil za jednu z najvýraznejších nastupujúcich osobností svetového jazzu. Pri tejto príležitosti odohrá Alan Bartuš na Slovensku dva výnimočné koncerty so svojím medzinárodným kvartetom.
Do projektu sa ako špeciálny hosť zapojí aj viacnásobný držiteľ Grammy, afroamerický saxofonista Wayne Escoffery, ktorý patrí medzi rešpektované mená svetovej jazzovej scény. Počas svojej kariéry spolupracoval s legendami ako Herbie Hancock, Ron Carter či Tom Harrell.
Magazín DownBeat vo svojom profile vyzdvihol Bartušovu umeleckú vyspelosť, originalitu a výrazný autorský hlas. Pianista Danny Grissett o ňom uviedol: „Alan je veľmi silný sólista, s odvážnym hlasom a potenciálom stať sa jedným z vedúcich hlasov svojej generácie.“
Alan Bartuš patrí medzi najvýraznejšie talenty mladej generácie európskeho jazzu. Je semifinalistom prestížnej Herbie Hancock International Jazz Piano Competition, držiteľom Dave Brubeck Composer Award, Ö1 Austrian Jazz Prize a ďalších medzinárodných ocenení. Študoval vo Viedni a na Manhattan School of Music v New Yorku.
Kvarteto vystúpi v zostave Alan Bartuš (klavír), Štefan Bartuš (kontrabas), Joris Dudli (bicie nástroje) a Wayne Escoffery (tenor saxofón). Po koncertoch na Slovensku vystúpi 8. a 9. júna vo Viedni, Belehrade (11. 6.), Postojnej v Slovinsku (12. 6.) a v Benátkach (13. 6.).
Tagy: Alan Bartuš
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vstúpte do sveta filmu: IFF Art Film odhaľuje kompletný program 32. ročníka
Vstúpte do sveta filmu: IFF Art Film odhaľuje kompletný program 32. ročníka
<< predchádzajúci článok
P. Bebjak nakrúti Beštiu, jednu z najobľúbenejších kníh D. Dána
P. Bebjak nakrúti Beštiu, jednu z najobľúbenejších kníh D. Dána