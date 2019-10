Udelili slovenských technologických Oskarov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 3. októbra (TASR) - Po devätnásty raz sa vo štvrtok v Bratislave na spoločenskom večere IT GALA odovzdávali ocenenia IT Firma, IT Osobnosť, IT Produkt a IT Projekt roka 2019. Novinkou je kategória IT NEO, ktorá hodnotí firmy podľa ich dynamiky a inovatívnosti.Ceny udeľuje neformálne združenie členov profesijných združení a slovenských žurnalistov v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku.V kategórii IT Osobnosť roka 2019 sa víťazom stal Radoslav Danilák, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Tachyum. Podnikateľ a zároveň jeden z najuznávanejších svetových hardvérových architektov vlastní 120 patentov, pričom ďalších 100 čaká na schválenie. Svoje nápady sa rozhodol už v roku 2007 premeniť na realitu vo vlastných startupoch. V roku 2016 založil americko-slovenskú spoločnosť Tachyum, ktorá sa venuje vývoju procesora Prodigy.V kategórii IT projekt roka 2019 si ocenenie odnáša Bikesharing - verejný bicykel od spoločnosti Antik Telecom. Bikesharing umožňuje požičiavanie bicyklov s možnosťou ponechať bicykel kdekoľvek. V prvej fáze v roku 2019 sa umiestnilo do ulíc Košíc a ďalších troch slovenských miest 1000 bicyklov, ktoré zatraktívňujú život v meste a prinášajú dostupnú alternatívu pre každodenné cesty do práce a zábavu. Cieľovo sa plánuje pokrytie 30 slovenských miest s dostupnosťou pre milión obyvateľov Slovenska.V kategórii IT produkt roka 2019 ocenenie získal Process miningový softvér Minit od spoločnosti Minit, ktorý poskytuje inovatívny spôsob analýzy, mapovania a zefektívňovania procesov spoločnosti. Ide o nový prístup, ktorý analyzuje dáta z IT systémov s cieľom získania objektívneho náhľadu do procesov a odhalenia skrytých problémov ukrytých v každodennej prevádzke. Táto nová formy analýzy eliminuje subjektivitu či chyby zavinené ľudským faktorom a zároveň umožňuje systematické zlepšovanie procesov.V kategórii IT NEO 2019 si ocenenie odnáša spoločnosť Capturing Reality, ktorá sa venuje vytváraniu 3D modelov z fotografií a laserových skenov.Titul IT firma roka 2019 získala spoločnosť Profesia. Kategória IT firma roka vychádza z kvantitatívnych kritérií. Hlavným kritériom na zaradenie do rebríčka je príslušnosť firiem v odvetví informačných a telekomunikačných technológií ako hlavného predmetu podnikateľskej činnosti.Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínov PC REVUE a portálu NexTech.sk.