Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 10.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dáša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. januára 2026

P.Pellegrini, R.Raši i R.Fico deklarujú zhodu pri zásadných otázkach


Tagy: Peter Pellegrini

Raši rovnako potvrdil, že traja najvyšší ústavní činitelia sa vedia dohodnúť na riešení závažných problémov, ktoré sa týkajú SR, či už zahraničnopolitických alebo v domácich otázkach.



Zdieľať
P.Pellegrini, R.Raši i R.Fico deklarujú zhodu pri zásadných otázkach

Prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) i premiér Robert Fico (Smer-SD) deklarujú zhodu pri zásadných otázkach, týkajúcich sa záujmov SR na domácej i zahraničnej scéne. Zároveň potvrdili korektné vzťahy medzi sebou, ako aj ochotu a schopnosť konštruktívne diskutovať o prípadných rozdielnych názoroch. Vyplýva to z vyjadrení troch najvyšších ústavných činiteľov po spoločnom sobotňajšom obede v paláci Bratislavského hradu.

Úlohou troch najvyšších ústavných činiteľov je vysielať signál, že dá sa robiť kultúrna politika, že dá sa robiť kultivovaný dialóg a že traja najvyšší ústavní činitelia musia nájsť k sebe cestu a musia vedieť spolu pre blaho Slovenskej republiky nachádzať spoločné postoje a spoločné rozhodnutia,“ vyhlásil prezident. Aj dnešné stretnutie podľa neho potvrdilo, že traja najvyšší ústavní činitelia spoločne dokážu o všetkých otázkach hovoriť veľmi otvorene, konštruktívne a pragmaticky.

Pripomenul, že všetci traja zastali rovnaký postoj po nedávnych udalostiach vo Venezuele. Potvrdil tiež zhodu na tom, že Slovensko by malo mať zástupcu na rokovaniach tzv. koalície ochotných, s tým, že názor SR zostáva nemenný. Zdôraznil, že krajina nebude ďalej vojensky podporovať Ukrajinu, nevyšle žiadnych vojakov a ani sa nebude podieľať na garanciách veľkej pôžičky zo strany Európskej komisie.

Všetci traja deklarovali, že EÚ je pre Slovensko životný priestor, ktorého chce byť naďalej súčasťou. Fico však upozornil, že Únia nikdy neprežívala takú hlbokú krízu. „Bol by som nerád, keby v tejto kríze, ktorá v Európskej únii je, pobehovalo Slovensko ako nejaká zranená laň a mohla by byť obeťou významných posunov, ktoré v Európe môžu nastať,“ skonštatoval. Poukázal tiež na rozpadajúci sa svetový poriadok a dodržiavanie medzinárodného práva. Výzvou podľa neho bude aj otázka energetickej bezpečnosti.

Premiér preto považuje za dôležité, aby Slovensko vystupovalo v Európe a vo svete suverénne. „Chcem vyzvať celú vládnu koalíciu, bez ohľadu na to, že máme aj vnútorné konflikty, vnútorné spory, aby sme sa dali teraz dohromady a predstavovali smelú, odvážnu a suverénnu štátnu reprezentáciu, ktorá bude chrániť Slovensko v týchto ťažkých časoch,“ vyhlásil. Je presvedčený, že v prípade troch najvyšších ústavných činiteľov bude zhoda v otázkach budúcnosti Slovenska fungovať bez akýchkoľvek kompromisov.

Samozrejme, že môže prísť nejaký zákon, kde pán prezident povie, že má iný názor, tak to je vetovať, veď taký je život, to je právo prezidenta. Alebo mi môže koaličný partner povedať, že má iný názor, ale v otázke suverenity, postavenia Slovenska, bezpečnosti prežitia našej vlasti, našej krajiny, musíme ťahať za jeden povraz. (...) Pokiaľ je opozícia pripravená byť súčasťou tohto ťaženia v prospech Slovenska, bude vítaná,“ povedal predseda vlády.

Raši rovnako potvrdil, že traja najvyšší ústavní činitelia sa vedia dohodnúť na riešení závažných problémov, ktoré sa týkajú SR, či už zahraničnopolitických alebo v domácich otázkach. „Neevidujem žiadne zásadné problémy a v mnohých témach máme spoločné a podobné názory,“ poznamenal.

Doplnil, že spoločne hovorili napríklad aj o fungovaní Vyšehradskej štvorky či Slavkovského formátu. „Náš postoj je jednoznačný, budeme hľadať s týmito krajinami spoločné prieniky a budeme sa snažiť vystupovať spoločne pri riešení výziev,“ vyhlásil. Predmetom diskusie bolo aj fungovanie parlamentu. „Chcem potvrdiť, že zmena zákona o rokovacom poriadku bude a musí byť prvým bodom ďalšej schôdze,“ povedal Raši.

V rámci domácich tém traja najvyšší ústavní činitelia diskutovali aj o ekonomických otázkach týkajúcich sa Slovenska v blízkom období, ako napríklad ukončenie programu plánu obnovy a odolnosti. Prezident v tejto súvislosti ocenil prístup, akým vláda SR chce pristúpiť k ekonomického rastu a zvýšeniu príjmu pracujúcich ľudí. Zároveň sa na stretnutí informovali aj o svojich plánovaných zahraničných cestách a aktivitách v roku 2026 i prijatiach zahraničných ústavných činiteľov na Slovensku.


Tagy: Peter Pellegrini
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruský útok pri hraniciach EÚ má byť varovaním Západu, analytici hovoria o psychologickej hre
<< predchádzajúci článok
Zásah proti Madurovi znepokojil slovenských politikov, Raši varuje pred nebezpečným precedensom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 