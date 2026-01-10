|
Sobota 10.1.2026
Denník - Správy
10. januára 2026
Zásah proti Madurovi znepokojil slovenských politikov, Raši varuje pred nebezpečným precedensom
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) považuje
10.1.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) považuje zatknutie venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky Spojenými štátmi americkými za niečo bezprecedentné. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy s tým, že ide o porušenie medzinárodného práva, bez ohľadu na to, aký režim v danom štáte vládne.
Zároveň je toho názoru, že to môže vytvoriť precedens pre ďalšie štáty. Spomenul napríklad Čínu a Taiwan, ale napríklad aj Kubu a Kolumbiu či iné štáty. Maduro s manželkou boli zajatí počas vojenskej operácie USA. V Spojených štátoch čelí venezuelský prezident viacerým obžalobám, napríklad z narkoterorizmu, sprisahania na pašovanie kokaínu do USA či spolupráce s ozbrojenými skupinami. On obvinenia odmieta.
Líder slovenskej opozície predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v Sobotných dialógoch taktiež kritizoval zatknutie Madura, ktorého označil za diktátora. Odsúdil však spôsob, akým sa zadržanie Madura udialo, aj podľa Šimečku ide o porušenie medzinárodného práva. Vystríhal, že vstupujeme do sveta, kde platia zákony džungle, pokiaľ ide o medzinárodnú politiku, kde si silné štáty robia čo chcú a trpia malé štáty. Považuje to za zlú správu pre Slovensko.
Svet sa podľa Rašiho delí medzi mocnosti, v tomto smere poukázal, že Európska únia (EÚ) stráca schopnosť bojovať za seba a stráca konkurencieschopnosť, nie je partnerom ani pre USA, ale ani pre Rusko a Čínu. „EÚ by mala myslieť na to, že ak nebude silná, tak sa v tomto svete stratí aj ekonomicky, aj v obranyschoposti,“ vystríhal Raši.
„Slovensko nie je také silné, aby v tejto džungli obstálo samo,“ zareagoval Šimečka. Súhlasí s tým, že Slovensko musí byť súčasťou silnejšieho zoskupenia a musí mať silných spojencov, potrebuje silnú EÚ. Súčasná vláda podľa lídra PS ale Slovensko v Únii izoluje a „kope“ do nej.
Raši sa tiež vyjadril, že podporenie sankcií voči USA by Únia nezvládla. Spytoval sa, odkiaľ by sme brali plyn, poukázal na sankcie voči Rusku, ktoré sa nás dotkli a hľadáme spôsoby diverzifikácie zdrojov. „Keby sa teraz zaviedli sankcie voči USA, EÚ a my ako jej súčasť, to nemôžeme zvládnuť. Nie sme na to pripravení,“ uviedol.
Podľa Šimečku EÚ má aj obchodné nástroje na to, aby reagovala, je za primeranú a sebavedomú reakciu z jej strany. Do budúcna to nevyučuje, no v tejto chvíli podľa neho nie je vhodný čas a považuje za potrebné pokračovať v diskusii s USA, napríklad o Grónsku, o ktoré Spojené štáty opakovane prejavujú záujem.
