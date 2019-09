P. Žiga: Na elektromobil štát prispeje dotáciou 8000 eur

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga počas podujatia Deň ekomobility. Podujatie sa uskutočnilo na pôde ministerstva hospodárstva SR kde sa predstavilo viacero výrobcov a predajcov ekologických vozidiel. Bratislava, 21. septembra 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga počas podujatia Deň ekomobility. Podujatie sa uskutočnilo na pôde ministerstva hospodárstva SR kde sa predstavilo viacero výrobcov a predajcov ekologických vozidiel. Bratislava, 21. septembra 2019. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 21. septembra (TASR) – V závere tohto roka plánuje ministerstvo hospodárstva (MH) spustenie dotácií na nákup elektromobilov. Štát prispeje na elektromobil v cene do 50.000 eur sumou 8000 eur a na nákup plug-in hybridu sumou 5000 eur. Povedal to v sobotu na Dňoch ekomobility organizovaných rezortom minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD)."Myslím si, že v tejto chvíli je najväčší problém rozdiel v cenách. Elektrické autá sú ešte relatívne dosť drahé oproti klasickým autám," povedal Žiga. Dotácia by podľa neho mala elektromobily sprístupniť záujemcom, ktorých odrádzajú vysoké vstupné náklady na nákup týchto ekologických vozidiel. Presný termín spustenia dotácií minister neuviedol, no výzva by mohla byť otvorená na prelome novembra a decembra.Súčasný počet približne 1100 elektromobilov, ktoré sú v prevádzke, ministerstvo hospodárstva považuje za nedostatočný, no podľa Žigu nemá rezort ambíciu stanoviť optimálne množstvo elektromobilov na slovenských cestách. Na dotovanie elektromobilov chce MH uvoľniť celkom päť miliónov eur, čo by znamenalo podporu minimálne 625 elektromobilov. "Pokiaľ bude záujem, nebránim sa tomu, aby sme balík navýšili," povedal minister.Akciu Deň ekomobility ministerstvo zorganizovalo pri príležitosti Európskeho týždňa mobility. Návštevníci mohli nielen získať množstvo informácií o ekologickej doprave, ale aj si vyskúšať jazdu na autách na elektrinu, plyn alebo vodík. Pred ministerstvom hospodárstva priviezli výrobcovia 57 dopravných prostriedkov s alternatívnym pohonom. Zastúpené boli automobily takmer 20 svetových značiek ale tiež elektrobicykle a kolobežky.Pre dospelých pripravili organizátori možnosť ochutnať kávu z elektrickej pojazdnej kaviarne a deti si mohli elektrickou energiou vyrobenou vlastnými silami na stacionárnom bicykli vybicyklovať cukrovú vatu.