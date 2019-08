Pacient s astigmatizmom vidí skreslene, pomôžu okuliare alebo operácia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. augusta (TASR) - Pacient s astigmatizmom vidí okolitú realitu značne skreslene. Tvary okolo neho môžu byť predĺžené, širšie ako v skutočnosti, šikmé či vyzerať ako hviezda. Astigmatizmus je ochorenie rohovky spôsobené jej zakrivením. Riešením môžu byť okuliare alebo laserová operácia.vysvetľuje primár očnej kliniky Neovízia Radovan Piovarči.Zakrivenie do jedného cylindra pacientovi nespôsobuje výrazné zhoršenie videnia a nie je vždy nutné kompenzovať ho okuliarmi alebo operáciou. Každý človek môže mať svoj prirodzený mierny stupeň astigmatizmu. Vyšší stupeň je však obmedzujúci a videnie treba upraviť okuliarmi.Vážny problém môže nastať u malého dieťaťa s nezisteným vyšším stupňom astigmatizmu. V detstve totiž dochádza k vývoju zrakových centier mozgu, a tak je dôležité ochorenie diagnostikovať čo najskôr, aby nedošlo k tupozrakosti. Podľa očného lekára mozog na situáciu reaguje tak, že nefunkčné oko jednoducho po určitom čase vypne.tvrdí Piovarči.varuje.V súčasnosti oftalmológovia dokážu na základe dôkladného vyšetrenia odhaliť dva druhy astigmatizmu. K poruchám zakrivenia rohovky pri nepravidelnom astigmatizme dochádza napríklad po úraze oka ostrým predmetom, cudzím telesom alebo po zápale a chemickom poleptaní. Korekcia tohto druhu nie je chirurgicky plnohodnotne možná. Pravidelný astigmatizmus možno korigovať laserovou operáciou, implantáciou vnútroočnej kontaktnej šošovky, ktorá má v sebe zabudované aj cylindre, kombináciou oboch postupov či výmenou vnútroočnej šošovky za umelú.Neriešený astigmatizmus znepríjemňuje ľuďom pohľad na svet a spôsobuje tiež časté bolesti hlavy a zvýšenú únavu. Kedysi sa predpokladalo, že človek má až do staroby rovnakú hodnotu astigmatizmu, no najnovšie zistenia naznačujú, že astigmatizmus nie je stabilný.uzavrel Piovarči.