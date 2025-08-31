Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

31. augusta 2025

Šokujúci čin na východe Slovenska, syn brutálne zavraždil matku. Sám zavolal na tiesňovú linku


Tagy: Polícia Tragédia Vražda

V obci Matiašovce v okrese Kežmarok sa odohrala tragédia, keď syn po hádke zavraždil svoju matku. Ako ďalej informuje televízia Markíza na portáli



policia paska e1716448844592 676x419 31.8.2025 (SITA.sk) - V obci Matiašovce v okrese Kežmarok sa odohrala tragédia, keď syn po hádke zavraždil svoju matku. Ako ďalej informuje televízia Markíza na portáli tvnoviny.sk, polícia dotyčného zadržala.


„Muž mal zavolať na tiesňovú linku polície s tým, že po hádke zavraždil svoju matku," uviedla Markíza. Doplnila, že policajná hliadka po príchode na miesto našla bezvládne telo ženy s bodnými poraneniami v oblasti krku aj na tele. Muž sa k činu podľa televízie priznal.


Zdroj: SITA.sk - Šokujúci čin na východe Slovenska, syn brutálne zavraždil matku. Sám zavolal na tiesňovú linku © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Putin sa v Číne stretne s Ficom, oznámil Kremeľ
<< predchádzajúci článok
Packeta spúšťa nové logistické centrum pri Košiciach, doručovanie zásielok bude rýchlejšie a efektívnejšie – FOTO

