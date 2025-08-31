|
Nedeľa 31.8.2025
Meniny má Nora
31. augusta 2025
Šokujúci čin na východe Slovenska, syn brutálne zavraždil matku. Sám zavolal na tiesňovú linku
V obci Matiašovce v okrese Kežmarok sa odohrala tragédia, keď syn po hádke zavraždil svoju matku. Ako ďalej informuje televízia Markíza na portáli
31.8.2025 (SITA.sk) - V obci Matiašovce v okrese Kežmarok sa odohrala tragédia, keď syn po hádke zavraždil svoju matku. Ako ďalej informuje televízia Markíza na portáli tvnoviny.sk, polícia dotyčného zadržala.
„Muž mal zavolať na tiesňovú linku polície s tým, že po hádke zavraždil svoju matku," uviedla Markíza. Doplnila, že policajná hliadka po príchode na miesto našla bezvládne telo ženy s bodnými poraneniami v oblasti krku aj na tele. Muž sa k činu podľa televízie priznal.
