Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 15.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vít
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. júna 2026

Šaríf: USA a Irán dosiahli dohodu, podpíšu ju v piatok vo Švajčiarsku



Predpokladá sa, že tento krok amerického prezidenta bude mať okamžitý dopad na svetovú ekonomiku.



Zdieľať
Šaríf: USA a Irán dosiahli dohodu, podpíšu ju v piatok vo Švajčiarsku

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf oznámil v nedeľu večer na sieti X dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok 19. júna vo Švajčiarsku. Šaríf ocenil odhodlanie oboch krajín nájsť diplomatické riešenie konfliktu. 


Po intenzívnych rozhovoroch s potešením oznamujeme, že bola DOSIAHNUTÁ mierová dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou,“ uviedol Šaríf.

Okrem USA a Iránu sa poďakoval aj kľúčovým regionálnym aktérom, konkrétne Kataru za podporu mediačného procesu, „vizionárskej vláde“ Saudskej Arábie a Turecku za ich „mimoriadne prínosnú úlohu“.

Šaríf dodal, že mediátori už pripravujú na tento týždeň sériu stretnutí, ktoré majú vytvoriť základ pre technické rokovania pred samotným podpisom dohody.

Krátko po oznámení pakistanského premiéra potvrdil dosiahnutie dohody aj americký prezident Donald Trump na svojej sieti Truth Social, pričom oznámil, že okamžite nariadil otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie námornej blokády Iránu.

Dohoda s Iránskou islamskou republikou je hotová. Gratulujem všetkým! Týmto povoľujem otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov a zároveň nariaďujem okamžité zrušenie námornej blokády Spojených štátov. Lode sveta, naštartujte svoje motory. Nech ropa tečie!" napísal Trump.

Predpokladá sa, že tento krok amerického prezidenta bude mať okamžitý dopad na svetovú ekonomiku. Hormuzský prieliv je dôležitou námornou trasou pre prepravu ropy a zrušenie americkej vojenskej blokády by malo priniesť pokles napätia a neistoty na energetických trhoch.

Teherán trval na tom, že dohoda o ukončení vojny musí zahŕňať aj zastavenie paralelného konfliktu v Libanone, kde Izrael vedie vojenské operácie proti militantnému hnutiu Hizballáh podporovanému Iránom. Hizballáh zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď v reakcii na americko-izraelské útoky na Irán, ktoré boli spustené 28. februára, začal odpaľovať rakety na Izrael.

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Hormuzský prieliv sa má otvoriť pre všetkých. Trump odhlalil deň podpísania dohody medzi USA a Iránom (14. 6. 2026)
 Si sk*rvený šialenec. Trump vypenil v telefonáte s Netanjahuom pre najnovšiu izraelskú ofenzívu na libanonskom území (2. 6. 2026)
 Európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv, tvrdí iránska štátna televízia (16. 5. 2026)
 USA by sa už mali spamätať. Prehnané požiadavky blokujú dohodu o ukončení vojny, vyhlásil Teherán (4. 5. 2026)
 Napätie v Perzskom zálive rastie, USA chcú eskortovať lode cez Hormuzský prieliv (4. 5. 2026)
 Americká blokáda podľa Teheránu len prehlbuje napätie a USA ňou aj tak nič nedosiahnu. Je úplne zbytočná (30. 4. 2026)
 Ropa na štvorročnom maxime, dlhodobá blokáda môže vojnu na Blízkom východe zmeniť na zamrznutý konflikt (30. 4. 2026)
 Irán odkazuje: USA už nemôžu ostatným štátom prikazovať, čo majú robiť (28. 4. 2026)
 USA aj Irán tvrdia, že prímerie je ich víťazstvom, situácia je nejasná (8. 4. 2026)
 Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím (8. 4. 2026)



nasledujúci článok >>
Pád autobusu do rokliny si v Etiópii vyžiadal najmenej 28 obetí
<< predchádzajúci článok
Izraelské jednotky zostanú v Libanone, Sýrii aj v Pásme Gazy, vyhlásil minister obrany

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 