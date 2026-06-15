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15. júna 2026
Šaríf: USA a Irán dosiahli dohodu, podpíšu ju v piatok vo Švajčiarsku
Predpokladá sa, že tento krok amerického prezidenta bude mať okamžitý dopad na svetovú ekonomiku.
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Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf oznámil v nedeľu večer na sieti X dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok 19. júna vo Švajčiarsku. Šaríf ocenil odhodlanie oboch krajín nájsť diplomatické riešenie konfliktu.
„Po intenzívnych rozhovoroch s potešením oznamujeme, že bola DOSIAHNUTÁ mierová dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou,“ uviedol Šaríf.
Okrem USA a Iránu sa poďakoval aj kľúčovým regionálnym aktérom, konkrétne Kataru za podporu mediačného procesu, „vizionárskej vláde“ Saudskej Arábie a Turecku za ich „mimoriadne prínosnú úlohu“.
Šaríf dodal, že mediátori už pripravujú na tento týždeň sériu stretnutí, ktoré majú vytvoriť základ pre technické rokovania pred samotným podpisom dohody.
Krátko po oznámení pakistanského premiéra potvrdil dosiahnutie dohody aj americký prezident Donald Trump na svojej sieti Truth Social, pričom oznámil, že okamžite nariadil otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie námornej blokády Iránu.
„Dohoda s Iránskou islamskou republikou je hotová. Gratulujem všetkým! Týmto povoľujem otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov a zároveň nariaďujem okamžité zrušenie námornej blokády Spojených štátov. Lode sveta, naštartujte svoje motory. Nech ropa tečie!" napísal Trump.
Predpokladá sa, že tento krok amerického prezidenta bude mať okamžitý dopad na svetovú ekonomiku. Hormuzský prieliv je dôležitou námornou trasou pre prepravu ropy a zrušenie americkej vojenskej blokády by malo priniesť pokles napätia a neistoty na energetických trhoch.
Teherán trval na tom, že dohoda o ukončení vojny musí zahŕňať aj zastavenie paralelného konfliktu v Libanone, kde Izrael vedie vojenské operácie proti militantnému hnutiu Hizballáh podporovanému Iránom. Hizballáh zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď v reakcii na americko-izraelské útoky na Irán, ktoré boli spustené 28. februára, začal odpaľovať rakety na Izrael.
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