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28. júna 2026
Turecká polícia zadržala najmenej 50 osôb, vrátane novinárky, počas Gay Pride podujatia v Istanbule – VIDEO
Tagy: LGBT Novinár PRIDE Turecky prezident
Úrad guvernéra tiež obmedzil prevádzku metra v niekoľkých centrálnych lokalitách. Turecká polícia zadržala najmenej 50 osôb, vrátane novinárky, počas Gay Pride podujatia v Istanbule, ktoré sa ...
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28.6.2026 (SITA.sk) - Úrad guvernéra tiež obmedzil prevádzku metra v niekoľkých centrálnych lokalitách.
Turecká polícia zadržala najmenej 50 osôb, vrátane novinárky, počas Gay Pride podujatia v Istanbule, ktoré sa konalo napriek zákazu miestnych úradov a uzávierke hlavného zhromažďovacieho miesta, uviedli organizátori.
Polícia zvýšila bezpečnostné opatrenia okolo ikonického námestia Taksim, kde postavila železné bariéry, zatiaľ čo miestne úrady zakázali demonštrácie v kľúčových oblastiach vrátane ázijskej časti mesta Kadikoy. Úrad guvernéra tiež obmedzil prevádzku metra v niekoľkých centrálnych lokalitách. Turecký novinársky zväz uviedol, že medzi zadržanými bola Muberra Unsal, ktorá má platnú tlačovú kartu.
„Novinári pokrývajúci Istanbulský Pride pochod čelili aj tento rok nezákonnému zásahu. Unsal, ktorá sa opakovane identifikovala ako novinárka, bola tiež zadržaná,“ uviedol zväz na sociálnej sieti X. LGBT protestujúci, ktorí sa zhromaždili v niekoľkých častiach mesta, sľúbili, že budú pokračovať v demonštráciách.
„Dnes to ešte nekončí. Práve začíname. Nevzdávame sa. Budeme vychádzať do ulíc z každého kúta, kde sme,“ skandovali. Istanbulská advokátska komora vyvesila na svojej budove na ulici Istiklal veľký transparent s nápisom: „LGBT sú ľudské práva.“
Homosexualita nie je v Turecku nelegálna, no LGBT komunita je často terčom útokov prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý ju obviňuje z poklesu pôrodnosti. Od roku 2015 je každoročný Pride pochod takmer systematicky zakazovaný a potláčaný.
Separátne turecké úrady v sobotu nariadili zatvorenie gay baru v Istanbule pre nešpecifikované porušenia po protestoch islamistických skupín proti jeho majiteľovi. Zatvorenie nasledovalo po kampani islamistov na sociálnych sieťach proti plánovanej plavbe pre LGBT cestovateľov, ktorú organizoval Mustafa Dogan Yilmaz, majiteľ baru.
Zdroj: SITA.sk - Turecká polícia zadržala najmenej 50 osôb, vrátane novinárky, počas Gay Pride podujatia v Istanbule – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Turecká polícia zadržala najmenej 50 osôb, vrátane novinárky, počas Gay Pride podujatia v Istanbule, ktoré sa konalo napriek zákazu miestnych úradov a uzávierke hlavného zhromažďovacieho miesta, uviedli organizátori.
Polícia zvýšila bezpečnostné opatrenia okolo ikonického námestia Taksim, kde postavila železné bariéry, zatiaľ čo miestne úrady zakázali demonštrácie v kľúčových oblastiach vrátane ázijskej časti mesta Kadikoy. Úrad guvernéra tiež obmedzil prevádzku metra v niekoľkých centrálnych lokalitách. Turecký novinársky zväz uviedol, že medzi zadržanými bola Muberra Unsal, ktorá má platnú tlačovú kartu.
„Novinári pokrývajúci Istanbulský Pride pochod čelili aj tento rok nezákonnému zásahu. Unsal, ktorá sa opakovane identifikovala ako novinárka, bola tiež zadržaná,“ uviedol zväz na sociálnej sieti X. LGBT protestujúci, ktorí sa zhromaždili v niekoľkých častiach mesta, sľúbili, že budú pokračovať v demonštráciách.
Gazeteci Müberra Ünsal, basın kartı olmasına rağmen gözaltına alındı!
Bu yıl da İstanbul Onur Yürüyüşü'nü takip eden gazetecilere hukuka aykırı müdahale edildi. Defalarca "basınım" demesine rağmen Ünsal da gözaltına alındı.
LGBTİ+'ların barışçıl biçimde hak ve özgürlüklerini… pic.twitter.com/6uo3B57Ncg
— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) June 28, 2026
„Dnes to ešte nekončí. Práve začíname. Nevzdávame sa. Budeme vychádzať do ulíc z každého kúta, kde sme,“ skandovali. Istanbulská advokátska komora vyvesila na svojej budove na ulici Istiklal veľký transparent s nápisom: „LGBT sú ľudské práva.“
Homosexualita nie je v Turecku nelegálna, no LGBT komunita je často terčom útokov prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý ju obviňuje z poklesu pôrodnosti. Od roku 2015 je každoročný Pride pochod takmer systematicky zakazovaný a potláčaný.
Separátne turecké úrady v sobotu nariadili zatvorenie gay baru v Istanbule pre nešpecifikované porušenia po protestoch islamistických skupín proti jeho majiteľovi. Zatvorenie nasledovalo po kampani islamistov na sociálnych sieťach proti plánovanej plavbe pre LGBT cestovateľov, ktorú organizoval Mustafa Dogan Yilmaz, majiteľ baru.
Zdroj: SITA.sk - Turecká polícia zadržala najmenej 50 osôb, vrátane novinárky, počas Gay Pride podujatia v Istanbule – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: LGBT Novinár PRIDE Turecky prezident
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