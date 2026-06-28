Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Beáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. júna 2026

Turecká polícia zadržala najmenej 50 osôb, vrátane novinárky, počas Gay Pride podujatia v Istanbule – VIDEO


Tagy: LGBT Novinár PRIDE Turecky prezident

Úrad guvernéra tiež obmedzil prevádzku metra v niekoľkých centrálnych lokalitách. Turecká polícia zadržala najmenej 50 osôb, vrátane novinárky, počas Gay Pride podujatia v Istanbule, ktoré sa ...



Zdieľať
turkey_lgbtq_5_388 676x451 28.6.2026 (SITA.sk) - Úrad guvernéra tiež obmedzil prevádzku metra v niekoľkých centrálnych lokalitách.


Turecká polícia zadržala najmenej 50 osôb, vrátane novinárky, počas Gay Pride podujatia v Istanbule, ktoré sa konalo napriek zákazu miestnych úradov a uzávierke hlavného zhromažďovacieho miesta, uviedli organizátori.

Polícia zvýšila bezpečnostné opatrenia okolo ikonického námestia Taksim, kde postavila železné bariéry, zatiaľ čo miestne úrady zakázali demonštrácie v kľúčových oblastiach vrátane ázijskej časti mesta Kadikoy. Úrad guvernéra tiež obmedzil prevádzku metra v niekoľkých centrálnych lokalitách. Turecký novinársky zväz uviedol, že medzi zadržanými bola Muberra Unsal, ktorá má platnú tlačovú kartu.

„Novinári pokrývajúci Istanbulský Pride pochod čelili aj tento rok nezákonnému zásahu. Unsal, ktorá sa opakovane identifikovala ako novinárka, bola tiež zadržaná,“ uviedol zväz na sociálnej sieti X. LGBT protestujúci, ktorí sa zhromaždili v niekoľkých častiach mesta, sľúbili, že budú pokračovať v demonštráciách.



„Dnes to ešte nekončí. Práve začíname. Nevzdávame sa. Budeme vychádzať do ulíc z každého kúta, kde sme,“ skandovali. Istanbulská advokátska komora vyvesila na svojej budove na ulici Istiklal veľký transparent s nápisom: „LGBT sú ľudské práva.“

Homosexualita nie je v Turecku nelegálna, no LGBT komunita je často terčom útokov prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý ju obviňuje z poklesu pôrodnosti. Od roku 2015 je každoročný Pride pochod takmer systematicky zakazovaný a potláčaný.

Separátne turecké úrady v sobotu nariadili zatvorenie gay baru v Istanbule pre nešpecifikované porušenia po protestoch islamistických skupín proti jeho majiteľovi. Zatvorenie nasledovalo po kampani islamistov na sociálnych sieťach proti plánovanej plavbe pre LGBT cestovateľov, ktorú organizoval Mustafa Dogan Yilmaz, majiteľ baru.


Zdroj: SITA.sk - Turecká polícia zadržala najmenej 50 osôb, vrátane novinárky, počas Gay Pride podujatia v Istanbule – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: LGBT Novinár PRIDE Turecky prezident
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pád lietadla pri francúzskom meste Tomblaine si vyžiadal 11 obetí, medzi nimi aj skupinu študentov – FOTO
<< predchádzajúci článok
Putin sľubuje bezpečnosť Ruska po eskalácii ukrajinských dronových útokov na rafinérie a regióny

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 