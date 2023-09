Pamätná tabuľa

Prijatie Židovského kódexu

9.9.2023 (SITA.sk) - Pamätná tabuľa na budove rezortu školstva bude pripomínať smutné obdobie našich dejín. Venovaná bude pracovníkom ministerstva školstva, učiteľským zborom, akademickej obci, študentom a žiakom, ktorí boli rasovo a nábožensky prenasledovaní a zavraždení v rokoch 1941 až 1945.„Pre súčasníkov i ďalšie generácie bude mementom, aby sa v budúcnosti už nič podobné nezopakovalo. Zároveň bude prejavom ľútosti a ospravedlnenia za príkoria a straty, ktoré v dôsledku týchto rozhodnutí muselo podstúpiť židovské obyvateľstvo na Slovensku,“ informoval rezort školstva.Pamätnú tabuľu pripravuje ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Bratislave, Múzeom holokaustu v Seredi a neziskovou organizáciou Jewrope.V sobotu si pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia , ktorý je na Slovensku pamätným dňom. V tento deň pred 82 rokmi prijala vláda vojnového Slovenského štátu Židovský kódex , ktorý občanov židovského pôvodu pozbavil občianskych, náboženských a spoločenských práv.Išlo o súhrnné spracovanie právnych predpisov o spoločenskej a hospodárskej degradácii židovského obyvateľstva. Nariadenie zaviedlo povinnosť nosiť židovské označenie, pripravilo ich o právo volebné, zhromažďovacie, spolkové či tlačové.Židia nesmeli byť zamestnaní vo verejných službách, boli vylúčení zo štúdia na stredných a vysokých školách a mohli chodiť iba do vlastných židovských základných škôl.Proti rozhodnutiam tohto nariadenia nebolo možné odvolať sa na súde. O pol roka neskôr došlo k prvým deportáciám židovských občanov do koncentračných táborov.V súvislosti s pamätným dňom sa v bratislavskom Divadle Pavla Országha Hviezdoslava už po štrnásty raz čítali mená z deportačných zoznamov. Čítali ich viaceré významné osobnosti, podujatie tento rok podporil aj minister školstva Daniel Bútora