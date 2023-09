Zelenskyj odmietol rokovať o mieri s Putinom, kompromis s klamárom vraj nie je možný

Smrť šéfa wagnerovcov

Brazílsky prezident vyzýva Ukrajinu

9.9.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol náznaky, že je čas rokovať o mieri s ruským vodcom Vladimirom Putinom V rozhovore s Fareedom Zakariom z televízie CNN povedal, že „ak musíte robiť kompromis alebo viesť dialóg s niekým, nemôžete to robiť s klamárom“.Osud lídra ruskej žoldnierskej skupiny Jevgenija Prigožina , ktorý zomrel v auguste pri havárii lietadla, podľa ukrajinského prezidenta ilustruje to, čo sa stane, ak sa snažíte uzavrieť dohodu s Putinom.Zelenskyj CNN povedal, že smrť šéfa wagnerovcov po tom, čo očividne dostal sľuby o svojej slobode pokračovať v činnosti, len niekoľko týždňov po vzbure proti ruskému vojenskému vedeniu, bola varovaním, ktoré treba brať do úvahy.Zelenskyj poukázal na príklady iných krajín, ktoré napadli Rusi a naďalej sú čiastočne okupované Moskvou. „Videli ste nejaký kompromis od Putina v iných otázkach? S Gruzínskom? S Moldavskom?“ poznamenal ukrajinský prezident.Zatiaľ čo Spojené štáty a ďalší kľúčoví ukrajinskí spojenci naďalej dodávajú Kyjevu zbrane a zdôrazňujú, že zatiaľ nie sú podmienky na dosiahnutie „spravodlivého a trvalého“ mieru, viacerí ďalší významní svetoví lídri, ako napríklad brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva , vyzývajú Ukrajinu, aby ukončila vojnu.