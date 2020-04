Pandémia koronavírusu sa do marcových štatistík o konkurzoch firiem ešte nepremietla

Posledný klinec do rakvy

Lukratívny kontrakt nepomohol

10.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hoci šírenie koronavírusu ovplyvnilo už pred mesiacom chod tisícok firiem, na marcových štatistikách o insolvenciách sa to ešte neprejavilo. Uvádza to vo svojom mesačnom prehľade o konkurzoch portál Finstat.„Najvýznamnejšie konkurzy uplynulého mesiaca sa týkajú spoločností, ktoré sa k úpadku dopracúvali roky,“ uvádza portál, podľa ktorého marcoví úpadcovia dlžia na daniach a odvodoch viac ako 1,2 milióna eur.Hoci ako prvú firemnú „obeť“ koronavírusu spomínali médiá na Slovensku a v Čechách cestovnú kanceláriu Aeolus, podľa portálu sa do problémov dostala ešte v minulom roku. A to hlavne pre uzemnenie lietadiel Boeing 737 Max.„Skutočný alebo predpokladaný dopad aktuálnej pandémie tak bol iba posledným klincom do jej rakvy, nie hlavnou príčinou,“ uvádza Finstat.Úpadcom s najvyšším obratom, majetkom i najhoršou hodnotou vlastného kapitálu je košická firma Abask Recycling, ktorej prokuristom bol do októbra minulého roka Peter Sýkora. Podľa Finstatu ide o kontroverzného developera prepojeného na stranu Smer-SD Táto firma sa „zviditeľnila“ aj získaním lukratívneho kontraktu od stavebného konzorcia D4/R7 na dodávky odpadovej zeminy pod bratislavský obchvat. Pre podozrenia, že dodal kontaminovaný stavebný odpad, však firmu vyšetruje polícia.Jeden z veriteľov navrhol v marci konkurz aj spoločnosti Four Foodservice z Považskej Bystrice, ktorá mala spomedzi marcových prípadov najviac zamestnancov. V roku 2018 zamestnávala 36 ľudí. Firma sa zaoberala výrobou pečiva a cukroviniek.Tržby jej z maxima v roku 2016 klesli o štvrtinu pod 2 milióny eur v roku 2018. Vtedy zaknihovala aj stratu vyše 360-tisíc eur.