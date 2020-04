O otvorení obchodov nerozhodne „prstocuc“ politikov ani lobing, vyhlásil premiér Matovič

Ohniská nákazy

Postupné uvoľňovanie

10.4.2020 - O prípadnom otváraní obchodov na Slovensku rozhodnú podľa premiéra Igora Matoviča odborníci, nie "prstocuc politikov". Uviedol to v piatok na sociálnej sieti."Chcem ubezpečiť všetkých, ktorí si dovidia ďalej od nosa, že o prípadnom otváraní ďalších obchodov, či otváraní škôl a reštaurácií budú rozhodovať tí istí ľudia čo naposledy = elitný tím špičkových slovenských epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov. Ešte inak - nebude o tom rozhodovať žiaden politik, akokoľvek by chcel ... a keď hovorím žiaden, tak žiaden, ani Fero, ani Anča, ani ja sám," napísal Matovič vo svojom statuse.Ako premiér dodal, absolútnou prioritou každého uvedomelého spoločenstva ľudí je ochrana života jej členov a akékoľvek postranné motivácie musia ísť pri takto závažnom rozhodovaní bokom."Zďaleka nemáme vyhraté, a potom, ako sa ukázalo, že máme veľmi nebezpečné ohniská nákazy v rómskych osadách - a hlavne nepoznaných rozmerov ... akékoľvek prstocucy politikov a lobingy záujmových skupín sú to posledné, čo bude rozhodovať o tom, aké budú ďalšie parametre nášho ochranného valu voči Covid-19," dodal Matovič.Mimoriadna zodpovednosť väčšiny z nás nám podľa premiéra dopriala doterajší komfort, že nám denne nezomierajú stovky ľudí v nemocniciach, najmä tých najbezbrannejších."Nedovoľme si to pokaziť ľuďmi, pre ktorých sú to len babky a dedkovia, ktorí by umreli tak či tak, skôr či neskôr. Nedovoľme si to pokaziť ľuďmi, pre ktorých je Covid-19 len obyčajná chrípka. Nedovoľme si to pokaziť ľuďmi, pre ktorých je smrť starého človeka len ušetrenými peniazmi na jeho dôchodok. Sme skvelí. Sme vytrvalí. Sme zodpovední. Dokážeme to," uzavrel Matovič.Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík vo štvrtok opätovne zopakoval, že by sme tak ako okolité krajiny mali postupne uvoľňovať prijaté opatrenia."Nemá zmysel všetko podriadiť, aby bol počet nakazených čím nižší. My sa aj s týmto vírusom musíme naučiť žiť," myslí si Sulík. V utorok budúci týždeň by mal zasadať krízový štáb a práve na ňom chce túto otázku otvoriť."Moja predstava je, že by sme otvorili všetky predajne, ktoré nie sú v obchodných centrách," priblížil.Minister financií Eduard Heger doplnil, že pracujú s rôznymi scenármi. Podľa neho je v súčasnej situácii kľúčové udržať ekonomiku."Ak sledujeme vývoj pandémie, tu sa čísla menia v hodinách, v dňoch. Teraz predikovať, čo bude o dva mesiace je zbytočne, môže sa to šesťkrát zmeniť, dôležité je, aby bola vláda flexibilná," zdôraznil.