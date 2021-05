Pandémia koronavírusu zvýšila na Slovensku nezamestnanosť z piatich na takmer osem percent

Rastúci trend zverejnených ponúk

Je potrebné ovládať technológie

Home office iba pre zlomok ľudí

1.5.2021 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu zvýšila mieru evidovanej nezamestnanosti na Slovensku z 5 percent na takmer 8 percent. Pri príležitosti Sviatku práce na to v analýze upozornila analytička WOOD & Company Eva Sadovská Kým vo februári minulého roka miera evidovanej nezamestnanosti u nás dosahovala 5,05 % a bez práce bolo necelých 139-tisíc ľudí schopných nastúpiť ihneď do zamestnania, v marci tohto roka sa počet nezamestnaných zvýšil na viac ako 218-tisíc a miera nezamestnanosti na 7,98 %.Dobrou správou podľa analytičky je, že počet nezamestnaných by mohol opätovne klesať už od druhej polovice tohto roka.Upozornila na to, že aj pracovný portál Profesia len prednedávnom zverejnil údaje o rastúcom trende zverejnených pracovných ponúk.Obmedziť mobilitu a zároveň neprerušiť prevádzku umožňoval firmám počas prvej aj druhej vlny pandémie tzv. home office, teda práca z domu.„Pre väčšinu pracujúcich Slovákov a Sloveniek je home office iba fikciou a prácu dokážu vykonávať len na pracovisku," uviedla Sadovská.Ako upozornila, na Slovensku predstavuje podľa údajov OECD podiel pracovných miest, ktoré je možné vykonávať aj z domu, iba 29 %.Pracovať v režime home office je viac možné v mestách a u pracovníkov s vysokoškolským diplomom ovládajúcich moderné technológie.Na rozdiel od ľudí, ktorých práca sa dá vykonávať aj z domu, je až polovica pracujúcich Slovákov a Sloveniek zamestnaná v priemysle, obchode a stavebníctve.„Nehovoriac o zamestnancoch kritickej infraštruktúry, v prípade ktorých je účasť na pracovisku nevyhnutná," tvrdí analytička.Slovensko sa tak vyznačuje vysokými podielmi pracujúcich v takých segmentoch ekonomiky, v ktorých je home office nepredstaviteľný.Najväčší potenciál pre prácu na diaľku majú podľa Sadovskej odvetvia ako informácie a komunikácia, administratívne služby alebo finančné a poisťovacie činnosti.Tieto oblasti však dovedna nezamestnávajú ani desatinu zo všetkých pracujúcich Sloveniek a Slovákov.