Pandemická komisia: Deti a rodičia by už nemuseli pred vstupom do školy ukázať negatívny test.

Ak sa aj zruší testovanie v školách, žiaci sa budú testovať vtedy, ak sa v škole či v okrese zhorší situácia. Pandemická komisia totiž navrhuje v školách „intervenčné testovanie“.

Podľa toho by sa školy mali otestovať vtedy, ak sa začne situácia v okrese zhoršovať a začnú pribúdať prípady. A aj vtedy, ak sa vyskytne viacero prípadov v jednej škole, otestuje sa celá. „Alebo keď budeme vidieť, že stúpa v okrese chorobnosť medzi stredoškolákmi, tak sa otestujú stredné školy,“ vysvetľuje pediatrička Elena Prokopová.

Dodáva, že zatiaľ je to v teoretickej rovine a presné detaily musia dopracovať. „Intervenčné testovanie“ podľa nej vychádza z národnej testovacej stratégie.

Navyše v školách bude naďalej platiť školský semafor. To znamená, že ak sa vyskytne pozitívne dieťa, jeho úzke kontakty idú do karantény a otestujú sa. Ak sa v škole vyskytne viacero pozitívnych detí z rôznych tried, zatvára sa celá škola.