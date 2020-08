Prešovský cyklomaratón sa uskutoční napriek koronavírusu, zúčastnených čakajú malé zmeny

Zmena pre koronavírus

Registrácia na cyklomaratón

16.8.2020 (Webnoviny.sk) - Priaznivci rekreačnej cyklistiky sa môžu prihlásiť na 6. ročník Prešovského cyklomaratónu. Cyklistické podujatie na podporu zdravého životného štýlu sa v tomto roku uskutoční 5. septembra.Namiesto tradičnej maratónskej trate s dĺžkou 42 kilometrov v súvislosti s epidemiologickou situáciou tentoraz organizátori trať skrátili a pre účastníkov namiesto klasických štyroch okruhov pre rôzne vekové kategórie pripravili jeden spoločný pre malých aj veľkých cyklistov.Ako agentúru SITA informoval René Polačok z organizujúceho občianskeho združenia (OZ) Cyklomaratón Prešov, aktuálny ročník podujatia ponúkne namiesto 42-kilometrového okruhu s prejazdmi mestami Sabinov a Veľký Šariš iba mestský okruh v Prešove dlhý 15 kilometrov.Podujatie odštartuje v sobotu 5. septembra od 14.30 hod. na konečnej zastávke mestskej hromadnej dopravy na Sídlisku III a cyklisti sa po okruhu mestom stretnú v cieli, ktorý bude tradične na Jazdeckej ulici opäť na Sídlisku III.„Aktuálny ročník podujatia sa vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19 uskutoční s malou zmenou. Ulicami Prešova pôjdu cyklisti spoločne a pôjde tak o manifestačnú jazdu na propagáciu voľnočasovej cyklistiky,“ vysvetlil Polačok.Mestského okruhu sa môžu zúčastniť deti staršie ako 10 rokov v doprovode zákonného zástupcu. Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách.Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu. Z bezpečnostných dôvodov nie je trať vhodná na jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom.Na 6. Prešovského cyklomaratónu sa môžu záujemcovia registrovať do 2. septembra na webovej adrese www.cyklopresov.com . Následne je možná registrácia ešte pred samotným podujatím. Štartovné je dobrovoľné. V cene uhradeného dobrovoľného príspevku je občerstvenie po dojazde do cieľa. Organizátorom podujatia je OZ Cyklomaratón Prešov v spolupráci s OZ Legendary Bike club.