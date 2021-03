Pánik pomohol gólom k triumfu Capitals, Ovečkin sa vyrovnal Espositovi (video)

Kuznecov si pripísal štvorstý bod

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Suverénny triumf hokejistov Washingtonu na ľade Buffala 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) priniesol gól slovenského útočníka Richarda Pánika , ale aj niekoľko pozoruhodných štatistických zápisov jeho spoluhráčov. Ruský kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin strelil 717. gól v kariére v NHL, čím sa na šiestej priečke historického poradia najlepších strelcov vyrovnal kanadskej legende Philovi Espositovi. Ovečkinov krajan Jevgenij Kuznecov rovnako strelil gól a pripísal si jubilejný štvorstý bod v NHL. Švéd Nicklas Bäckström zasa odohral 984. zápas, čím sa v klubovom rebríčku dlhovekosti posunul pred Calleho Johanssona na druhé miesto za Ovečkina s 1176 zápasmi. Slovák Peter Bondra je v tomto ponímaní štvrtý s 961 zápasmi.Ovečkin pečatil triumf Capitals v 57. min na 6:0, ked pohotovou strelou z priestoru medzi kruhmi prekonal Cartera Huttona . Tridsaťpäťročný Rus skóroval v treťom zápase za sebou a štvrtýkrát z ostatných piatich. V historickom poradí už útočí na Marcela Dionna. Tento Kanaďan je na piatej priečke so 731 gólmi. "Je skvelé byť v tejto spoločnosti. Stále však robím len to, čo sa odo mňa očakáva. Dostávam sa do šancí a premieňam ich," zhodnotil Ovečkin.Jeho tréner Peter Laviolette vytiahol porovnanie s Epositom, na ktorého sa Rus historicky dotiahol: "Vyrastal som v štáte Massachusetts na tom, že som sledoval Phila Esposita, ako strieľa góly. Bol to naozaj neuveriteľný hráč a najmä neuveriteľný strelec. Teraz som dostal šancu pracovať s 'Ovim' a je rovnako úžasné sledovať, ako na sebe pracuje a strieľa góly. Som šťastný aj za neho a rád sa dívam na to, ako zakončuje. Je za tým tvrdá robota a zároveň hrdosť na to, čo robí," skonštatoval Laviolette.Gólovú parádu predviedol okrem Ovečkina aj Pánik. Slovenský krídelník v 26. min zvýšil náskok Washingtonu na 3:0, keď strelou bez prípravy nedal šancu brankárovi Buffala. Oficiálny portál NHL označil jeho strelu ako "raketovo rýchlu". Pánik sa v 28. zápase sezóny dočkal 9. kanadského bodu a tretieho gólu (3+6) a celkovo 190. bodu v kariére v NHL. Celkovo odohral v zápase 13:05 min a pripísal si aj dva plusové body a jednu zablokovanú strelu. Jeho krajan z obrany Zdeno Chára mal počas necelých 19 minút na ľade jeden plusové body a dva bloky.Právom hrdý na seba môže byť aj český brankár Washingtonu Vítek Vaněček, ktorý sa vo svojej nováčikovskej sezóne dočkal dvanásteho víťazstva a prvého shutoutu v NHL. Zlikvidoval všetkých 23 pokusov hráčov Buffala. Aj jeho zásluhou Washington predĺžil sériu víťazných zápasov na päť a Buffalo si zasa pripísalo jedenástu prehru za sebou.Zverenci Ralpha Kruegera sú so 16 bodmi najslabším tímom NHL. "Vaněček predviedol výbornú robotu. Prakticky v každom zápase nd drží svojimi zákrokmi a dáva nám šancu na víťazstvo," pochválil 25-ročného rodáka z Havlíčkovho Brodu tréner Laviolette.