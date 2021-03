Slovenský stolnotenista Wang Jang je krok olympijskej miestenky, vo finále ho čaká Gionis

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v stolnom tenise Wang Jang je už len jeden krok od zisku miestenky na OH v Tokiu. V katarskej Dauhe sa prebojoval už do finále 1. fázy kvalifikácie, v ktorom bude jeho súperom Grék Panagiotis Gionis.Ak Wang Jang uspeje v utorkovom zápase, vybojuje si olympijskú miestenku. V 3. skupine sa slovenský reprezentant prebojoval do finále pondelkovými víťazstvami nad Španielom Jesusom Canterom 4:3 a Maďarom Ádámom Szudim 4:2. Ak Wang Jang v utorok neuspeje, dostane príležitosť v 2. fáze kvalifikácie.O šancu získať olympijskú miestenku budú stolní tenisti bojovať aj po Dauhe na kontinentálnych kvalifikačných turnajoch, ten európsky sa uskutoční v druhej polovici apríla v Portugalsku. Možnosť dostať sa pod päť kruhov bude aj na základe svetového stolnotenisového rebríčka.Už v nedeľu v prvej fáze kvalifikácie vypadli Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková aj Ľubomír Pištej.