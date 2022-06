Škriniar za Draxlera? Inter Miláno nechce od PSG hráčsku kompenzáciu, stačí im odstupné

Inter žiada iba odstupné

Plat by mal viac než dvojnásobný

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno odmietol ponuku francúzskeho tímu Paríž St. Germain za slovenského reprezentačného obrancu na úrovni 60 miliónov eur a nemeckého stredopoliara Juliana Draxlera . V pondelok o tom na svojom webe informoval taliansky športový denník La Gazzetta dello Sport.PSG majú záujem o Škriniara, Milánčania však za jeho odchod žiadali kompenzáciu 80 miliónov eur. Podľa La Gazzetta dello Sport by však súhlasili aj so sumou o desať miliónov eur nižšou.Skúsený slovenský bek síce nebol naklonený možnosti odchodu do PSG, no milánsky klub potrebuje financie a Škriniar medzičasom prehodnotil svoj postoj.Inter však za neho nechce hráčsku kompenzáciu, žiada iba odstupné. V nasledujúcom období chce totiž znížiť sumu, ktorú dáva na platy futbalistov. Prestup reprezentanta SR závisí od toho, či sa kluby napokon dohodnú. Zmluvu s Interom má Škriniar do leta 2023.Podľa webu parisfans.fr, ktorý mapuje dianie v PSG, by Parížania mohli s Interom vyjednať dohodu, podľa ktorej by za Škriniara zaplatili 61 miliónov eur a ďalších 15 miliónov v prípade naplnenia stanovených výkonnostných cieľov.Škriniar by mal v Paríži zarábať 7,7 milióna eur ročne v čistom, čo je viac ako dvojnásobok jeho súčasného platu. Dvadsaťsedemročný stopér pôsobí v tíme "nerazzurri" od roku 2017, keď prišiel zo Sampdorie Janov.Za Inter dosiaľ odohral 215 súťažných duelov, v ktorých zaznamenal 11 gólov. V drese Milánčanov získal majstrovské "scudetto" v Serie A, triumfoval v Talianskom pohári aj tamojšom superpohári.Ak sa transfer podarí zrealizovať, Škriniar by si v PSG mohol zahrať po boku hviezd - Argentínčana Lionela Messiho, Francúza Kyliana Mbappého , Brazílčana Neymara či Španiela Sergia Ramosa.