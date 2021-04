Pánik víťazne debutoval v drese Detroitu, Chárov Washington prekvapivo nestačil na Buffalo (video)

Chárov Washington nečakane prehral

Víťazstvo venoval zosnulému otcovi

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Richard Pánik má za sebou víťazný debut v drese Detroitu v NHL. Hráči Red Wings si na domácom ľade poradili s hokejistami Chicago Blackhawks 4:1 (0:1, 3:0, 1:0), ale slovenský útočník nebodoval.Pánik odohral takmer 13 minút na krídle tretieho útoku Detroitu, ale pripísal si len jeden mínusový bod. Úspešnejší bol Čech Jakub Vrána , ktorý bol predtým Pánikov spoluhráč vo Washingtone a v novom drese sa uviedol gólom.Dva presné zásahy pridal Troy Stecher a jeden z najslabších tímov NHL Detroit vyhral tretí zápas za sebou. Napriek tomu zostáva na dne Centrálnej divízie o bod za siedmym Columbusom."Určite sme dnes lepšie mužstvo než na začiatku tejto sezóny. A dôvodom toho sú mladí hráči, ktorým sa začalo dariť. Do konca nám zostáva odohrať 11 zápasov a chceme sa naďalej zlepšovať," naznačil tréner Detroitu Jeff Blashill na webe NHL.Pánikov bývalý tím Washington vo štvrtok nečakane zakopol. Na domácom ľade prehral s Buffalom (2:5), ktoré je dlhodobo najslabším účastníkom profiligy. Šokujúco z pohľadu výsledku vyznieva porovnanie oboch tímov v tabuľke Východnej divízie - Washington je na čele so 60 bodmi a Buffalo je posledné s 29 bodíkmi.Obranca Zdeno Chára odohral v obrane Capitals takmer 16 minút a predviedol sa štyrmi bodyčekmi a dvoma zablokovanými strelami. Na konci zápasu mal aj mínusku a strelu na bránku.Chárov švédsky spoluhráč Nicklas Bäckström odohral tisíci zápas v základnej časti NHL a pripísal si 31. asistenciu v sezóne. Tridsaťtriročný center sa stal 69. hráčom s tisíckou duelov v základnej časti NHL v drese jedného tímu, z toho štrnástym aktívnym. V tíme z hlavného mesta USA debutoval 5. októbra 2007."Neboli sme dnes dostatočne súťaživí a robili sme zlé rozhodnutia. To nás stálo tento zápas," podotkol útočník Washingtonu Lars Eller Brankár Buffala Dustin Tokarski sa dočkal prvého víťazstva v NHL od 12. decembra 2015, keď stál v bránke Montreale pri triumfe nad Ottawou (3:1). Aktuálne víťazstvo venoval svojmu zosnulému otcovi."Zomrel už pred pár rokmi, ale toto je prvýkrát, čo som zvíťazil od jeho smrti. Je to pre mňa výnimočný moment. Veľmi si vážim aj to, že spoluhráči sa mi prišli poďakovať a prežívajú tieto chvíle spoločne so mnou," podotkol 31-ročný kanadský brankár v službách Buffala, ktorý má v tejto sezóne zápasovú bilanciu 1-6.