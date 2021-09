Pčolinský už nechce názov Za ľudí v koaličnej zmluve. Zostane Remišová ministerkou?

Rozhodnutie rešpektuje

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková , ktorá sa v stredu stala súčasťou ministerského klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) , by mala zostať členkou vlády. Pre agentúru SITA to povedal predseda poslaneckého klubu Sme rodina Popri Kolíkovej do klubu SaS vstupuje aj Kolíkovej frakcia šiestich bývalých poslancov Za ľudí. Klub Za ľudí sa tým rozpadol, zvyšní štyria poslanci tak zatiaľ zostávajú fungovať ako nezaradení.„Rešpektujem rozhodnutie skupiny poslancov okolo pani ministerky Kolíkovej vstúpiť do poslaneckého klubu SaS. Matematicky to vychádza tak, že ministerkou by mala zostať. Čo však je pre mňa otázka, je prehodnotenie koaličnej zmluvy. Dnes de facto zanikol poslanecký klub Za ľudí. Názov Za ľudí by mal ísť z koaličnej zmluvy preč,“ povedal Pčolinský.Pre Pčolinského je tiež otázkou, koľko poslancov teraz zastupuje vicepremiérku a predsedníčku koaličnej strany Za ľudí Veroniku Remišovú . „Či ten počet je skôr adekvátny tomu, aby mali nejaké ministerstvo,“ poznamenal šéf klubu Sme rodina. Podľa neho je to téma pre koaličnú radu.Na otázku, či by bolo riešením, keby zvyšní poslanci okolo Remišovej prešli do hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , Pčolinský odpovedal, že by bolo fajn, aby sa to nejakým spôsobom upratalo. „Nie je v poriadku, že nejakí nezaradení poslanci by mali byť dnes súčasťou koaličnej zmluvy. Najlepšie by bolo, keby sa to vyriešilo čím skôr,“ dodal Pčolinský.Z klubu Za ľudí odišli poslanci Vladimír Ledecký Ján Benčík , ktorý nie je členom Za ľudí, iba za ňu kandidoval v parlamentných voľbách. V poslaneckom klube SaS budú fungovať ako platforma Za spravodlivé Slovensko, nevytvoria teda žiaden nový politický subjekt ani nevstupujú do strany SaS. Poslanecký klub SaS tak bude mať po novom 19 členov.