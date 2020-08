Počet nezamestnaných opäť vzrástol, analytici očakávajú upokojenie situácie až na konci roka

Analytici očakávajú stabilizáciu zamestnanosti

Výraznejšiemu prepúšťaniu zabránili prijaté opatrenia

14.8.2020 (Webnoviny.sk) - Pokles zamestnanosti na Slovensku sa v druhom kvartáli tohto roka prehĺbil. Kým v prvom štvrťroku počet pracujúcich medziročne klesol o 0,5 percenta, v druhom kvartáli už išlo o pokles o 2,6 percenta. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR , zamestnanosť v apríli až júni tohto roka podľa rýchleho odhadu štatistikov dosiahla 2,39 milióna osôb.Oproti prvému kvartálu tak pracovalo o 38,5-tisíca ľudí menej. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť v druhom štvrťroku tohto roka medziročne znížila o 2,3 percenta a oproti prvému štvrťroku tohto roka o 1,1 percenta."Vývoj miery zamestnanosti v druhom kvartáli 2020 sa zhodoval s naším očakávaním medziročného poklesu o 2,6 percenta," uviedol pre agentúru SITA analytik Tatra banky Boris Fojtík . Ak ekonomika nezažije ďalší šok pre rozsiahle opatrenia na spomalenie šírenia vírusu, pokles zamestnanosti by sa podľa neho mal stabilizovať a koncom tohto roka aj zmierniť.Podľa analytika VÚB banky Michala Lehutu je dobrou správou, že zamestnanosť v krajine pod Tatrami podobne veľký pokles ako hospodársky výkon aj vďaka vládnym podporným opatreniam neutrpela.Medziročne sa znížila podľa analytika „len“ o 2,6 percenta, teda o zhruba 64-tisíc pracujúcich. "Keďže zamestnanosť klesla oveľa menej ako HDP, výrazne tak v našej ekonomike klesla produktivita práce," dodal Lehuta.Recesia sa nevyhla ani nášmu trhu práce, povedala pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová . "Pokles zamestnanosti bol v druhom štvrťroku o dosť miernejší ako očakávania, takže aj vývoj na trhu práce môžeme hodnotiť čiastočne pozitívne," tvrdí.Podľa nej k tomu dopomohli aj opatrenia na podporu trhu práce, ktoré zabránili výraznejšiemu prepúšťaniu. Ak sa podľa Glasovej pandémiu podarí dostať pod kontrolu, tak v druhom polroku tohto roka by sa naša ekonomika mohla začať oživovať a aj situácia na trhu práce by sa mohla začať zlepšovať."Konečný vývoj v druhom tohtoročnom polroku ale bude závisieť od toho, ako sa bude šíriť pandémia, či a ako silno udrie jej druhá vlna a podobne," dodala.Rýchly odhad zamestnanosti štatistici na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnia, doplnia o jednotlivých ukazovateľov a publikujú 4. septembra tohto roka. "Upozorňujeme, že vzhľadom na súčasnú výnimočnú situáciu v súvislosti s Covid-19 môžu byť údaje revidované vo vyššej miere ako býva zvykom. Dôvodom je vyšší podiel odhadov spôsobený obmedzením dostupnosti informácií zo zdrojov údajov," uviedol Štatistický úrad SR.