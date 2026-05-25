Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Pellegrini sa rozlúčil s generálmi Balogom a Jantošom pri ukončení ich kariéry, ocenil ich profesionálne výsledky
Prezident Pellegrini poukázal na meniace sa bezpečnostné prostredie, ktoré kladie vyššie nároky na kondíciu a pripravenosť Ozbrojených síl SR. Prezident Slovenskej republiky
25.5.2026 (SITA.sk) - Prezident Pellegrini poukázal na meniace sa bezpečnostné prostredie, ktoré kladie vyššie nároky na kondíciu a pripravenosť Ozbrojených síl SR.
Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v pondelok slávnostne rozlúčil s generálmajorom Ivanom Balogom a brigádnym generálom Romanom Jantošom pri príležitosti ich ukončenia aktívnej služby v Ozbrojených silách SR. Vo svojom príhovore zdôraznil, že služba vlasti sa nekončí odchodom z aktívnej služby a že obaja generáli svojím prínosom významne prispeli k obrane a bezpečnosti Slovenska.
"Bol to váš príspevok k bezpečnosti Slovenska, k pripravenosti brániť jeho suverenitu, územnú celistvosť, a tiež chrániť jeho obyvateľov, ich zdravie a majetok. Takmer 37 rokov ste do napĺňania tohto poslania vkladali všetok svoj čas aj všetku svoju energiu," povedal Pellegrini.
Prezident Pellegrini poukázal na meniace sa bezpečnostné prostredie, ktoré kladie vyššie nároky na kondíciu a pripravenosť Ozbrojených síl SR. Upozornil na rastúci význam modernizácie, výcviku, materiálneho i ľudského zázemia a aktívnu spoluprácu so spojencami v NATO.
"Neistota v medzinárodnom prostredí a vojenský konflikt v bezprostrednej blízkosti Slovenska kladú oveľa väčšie nároky na kondíciu Ozbrojených síl, ich pripravenosť, výcvik i modernizáciu," povedal Pellegrini.
Prezident ocenil profesionálne výsledky každého z generálov zvlášť. Generálmajor Ivan Balog pôsobil na viacerých veliteľských pozíciách, vrátane funkcie veliteľa Pozemných síl OS SR a náčelníka Štábu pre operácie Generálneho štábu OS SR.
Pellegrini vyzdvihol jeho odborné skúsenosti a pôsobenie v misiách KFOR v Kosove a ISAF v Afganistane, ako aj jeho prínos pri organizovaní medzinárodného cvičenia SLOVAK SHIELD a budovaní divízneho veliteľstva Ozbrojených síl. "Vychovali ste generáciu zodpovedných vojačiek a vojakov, ktorí si uvedomujú dôležitosť svojho poslania," konštatoval prezident.
Brigádny generál Roman Jantoš spojil vojenskú kariéru s medicínou a pôsobil v oblasti vojenského zdravotníctva, ktorú Pellegrini nazval jednou z najnáročnejších a najhumánnejších služieb v ozbrojených silách.
Ocenil jeho služby v misiách v Kosove a Afganistane, pôsobenie na Spojeneckom veliteľstve spoločných síl NATO v Holandsku, ako aj prínos pri obnove poľných nemocníc a zdravotníckom výcviku ukrajinských ozbrojených síl. Prezident tiež vyzdvihol jeho významné nasadenie počas pandémie COVID-19.
Na záver prezident ocenil aj podporu rodín generálov počas ich dlhoročnej služby a vyjadril presvedčenie, že obaja generáli budú mať aj po odchode z aktívnej služby príležitosti na odovzdanie svojich skúseností. "Profesia, ktorú ste robili, a ktorej ste upísali svoje životy, je celoživotným poslaním a nekončí sa odchodom na odpočinok," dodal Peter Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa rozlúčil s generálmi Balogom a Jantošom pri ukončení ich kariéry, ocenil ich profesionálne výsledky © SITA Všetky práva vyhradené.
Ocenenie profesionálnych výsledkov
Jantoš spojil vojenskú kariéru s medicínou
Pápež Lev XIV. požiadal o odpustenie za mlčanie cirkvi o otroctve
Pri závale v nelegálnej zlatej bani zahynulo v Angole najmenej 28 baníkov