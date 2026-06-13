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13. júna 2026
Pápež Lev XIV. sa z návštevy Španielska do Ríma vracal s meškaním. Po poruche lietadla využil vojenský špeciál
Sedemdesiatročný pápež už sedel v lietadle na letisku v Tenerife, keď kapitán oznámil technickú poruchu.
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Pápež Lev XIV. v piatok ukončil týždňovú návštevu Španielska, počas ktorej opakovane upozorňoval na situáciu migrantov smerujúcich do Európy. Jeho návrat do Ríma sa však oneskoril približne o tri hodiny po tom, čo sa na palube lietadla spoločnosti Iberia objavil problém s motorom.
Porucha zdržala návrat do Vatikánu
Sedemdesiatročný pápež už sedel v lietadle na letisku v Tenerife, keď kapitán oznámil technickú poruchu. Lev XIV. následne vystúpil a do Ríma odletel až neskôr na palube vojenského lietadla Falcon, ktorým na ostrov pricestoval španielsky kráľ Filip VI. Zvyšok pápežskej delegácie sa mal vrátiť náhradným lietadlom vyslaným z Madridu.
Pred odchodom na letisko slúžil pápež omšu v prístave Santa Cruz de Tenerife, na ktorej sa zúčastnilo približne 40-tisíc veriacich. Počas návštevy Kanárskych ostrovov, ktoré sú jednou z hlavných vstupných brán migrantov do Európy, vyzýval prisťahovalcov, aby sa integrovali prostredníctvom učenia sa jazyka hostiteľskej krajiny, rešpektovania jej zákonov a spoznávania miestnych zvykov.
Upozornil na osud migrantov
Pri stretnutí s organizáciami pracujúcimi s migrantmi upozornil na to, že mnohí po príchode zažívajú „tiché stroskotanie“. „Sú ponechaní sami v meste, bez hlasu, bez väzieb, práce či pocitu bezpečia,“ povedal. Zároveň vyzval „tých, ktorí organizujú cesty smrti a obchodujú s ľuďmi“, aby „prestali a kajali sa“.
Pápež počas návštevy vzdal hold aj tisícom migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa na Kanárske ostrovy. V prístave Arguineguín na ostrove Gran Canaria hodil do mora veniec a vyhlásil: „Ľudská dôstojnosť nemá pas.“ Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu vlani na tejto trase zomrelo alebo zmizlo takmer 1 200 ľudí.
Navštívil Madrid aj Barcelonu
Program návštevy zahŕňal aj Madrid a Barcelonu. V španielskej metropole Lev XIV. vyzval na vytvorenie „bezpečných a legálnych ciest“ pre migráciu a na poskytovanie „úctivého prijatia a skutočných možností integrácie“. Stretol sa tiež so šiestimi obeťami sexuálneho zneužívania duchovnými. V Barcelone požehnal novú vežu baziliky Sagrada Família pri príležitosti 100. výročia úmrtia jej architekta Antoniho Gaudího.
Migrácia sa podľa pozorovateľov stáva jednou z hlavných tém pontifikátu Leva XIV. Už 4. júla má navštíviť taliansky ostrov Lampedusa, ktorý je ďalším významným vstupným bodom migrantov do Európy.
Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. sa z návštevy Španielska do Ríma vracal s meškaním. Po poruche lietadla využil vojenský špeciál © SITA Všetky práva vyhradené.
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