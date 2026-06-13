Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anton
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. júna 2026

Pápež Lev XIV. sa z návštevy Španielska do Ríma vracal s meškaním. Po poruche lietadla využil vojenský špeciál


Tagy: Migranti Zahraničie

Sedemdesiatročný pápež už sedel v lietadle na letisku v Tenerife, keď kapitán oznámil technickú poruchu.



Zdieľať
spain_pope_474_7 676x451 13.6.2026 (SITA.sk) - Sedemdesiatročný pápež už sedel v lietadle na letisku v Tenerife, keď kapitán oznámil technickú poruchu.

Pápež Lev XIV. v piatok ukončil týždňovú návštevu Španielska, počas ktorej opakovane upozorňoval na situáciu migrantov smerujúcich do Európy. Jeho návrat do Ríma sa však oneskoril približne o tri hodiny po tom, čo sa na palube lietadla spoločnosti Iberia objavil problém s motorom.



Porucha zdržala návrat do Vatikánu


Sedemdesiatročný pápež už sedel v lietadle na letisku v Tenerife, keď kapitán oznámil technickú poruchu. Lev XIV. následne vystúpil a do Ríma odletel až neskôr na palube vojenského lietadla Falcon, ktorým na ostrov pricestoval španielsky kráľ Filip VI. Zvyšok pápežskej delegácie sa mal vrátiť náhradným lietadlom vyslaným z Madridu.



Pred odchodom na letisko slúžil pápež omšu v prístave Santa Cruz de Tenerife, na ktorej sa zúčastnilo približne 40-tisíc veriacich. Počas návštevy Kanárskych ostrovov, ktoré sú jednou z hlavných vstupných brán migrantov do Európy, vyzýval prisťahovalcov, aby sa integrovali prostredníctvom učenia sa jazyka hostiteľskej krajiny, rešpektovania jej zákonov a spoznávania miestnych zvykov.



Upozornil na osud migrantov


Pri stretnutí s organizáciami pracujúcimi s migrantmi upozornil na to, že mnohí po príchode zažívajú „tiché stroskotanie“. „Sú ponechaní sami v meste, bez hlasu, bez väzieb, práce či pocitu bezpečia,“ povedal. Zároveň vyzval „tých, ktorí organizujú cesty smrti a obchodujú s ľuďmi“, aby „prestali a kajali sa“.


Pápež počas návštevy vzdal hold aj tisícom migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa na Kanárske ostrovy. V prístave Arguineguín na ostrove Gran Canaria hodil do mora veniec a vyhlásil: „Ľudská dôstojnosť nemá pas.“ Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu vlani na tejto trase zomrelo alebo zmizlo takmer 1 200 ľudí.



Navštívil Madrid aj Barcelonu


Program návštevy zahŕňal aj Madrid a Barcelonu. V španielskej metropole Lev XIV. vyzval na vytvorenie „bezpečných a legálnych ciest“ pre migráciu a na poskytovanie „úctivého prijatia a skutočných možností integrácie“. Stretol sa tiež so šiestimi obeťami sexuálneho zneužívania duchovnými. V Barcelone požehnal novú vežu baziliky Sagrada Família pri príležitosti 100. výročia úmrtia jej architekta Antoniho Gaudího.



Migrácia sa podľa pozorovateľov stáva jednou z hlavných tém pontifikátu Leva XIV. Už 4. júla má navštíviť taliansky ostrov Lampedusa, ktorý je ďalším významným vstupným bodom migrantov do Európy.




Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. sa z návštevy Španielska do Ríma vracal s meškaním. Po poruche lietadla využil vojenský špeciál © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Migranti Zahraničie
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Muži v kryptomenách vidia príležitosť, ženy zostávajú skeptické. Nový prieskum odhalil zaujímavé rozdiely

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 