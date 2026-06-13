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13. júna 2026
Švédsko vyslalo stíhačky Gripen, pri Baltskom mori zachytávali ruské bojové lietadlá
Švédsky vzdušný priestor nebol v súvislosti s incidentmi narušený, uviedla armáda. Švédsko v sobotu oznámilo, že deň predtým vyslalo dva páry stíhačiek JAS 39
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13.6.2026 (SITA.sk) - Švédsky vzdušný priestor nebol v súvislosti s incidentmi narušený, uviedla armáda.
Švédsko v sobotu oznámilo, že deň predtým vyslalo dva páry stíhačiek JAS 39 Gripen, aby zachytili dve ruské bojové lietadlá letiace nad Baltským morom v blízkosti švédskeho vzdušného priestoru.
K dvom incidentom došlo v piatok v južnej a severnej časti Baltského mora. Švédska armáda vo vyhlásení uviedla, že vzlietli tiež stíhačky Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), „aby zachovali bezpečnosť v spoločnom vzdušnom priestore“.
Švédsky vzdušný priestor nebol v súvislosti s incidentmi narušený, uviedla armáda. „Ruské konanie je vážne a predstavuje opakujúci sa vzorec správania, ktorý ohrozuje našu územnú celistvosť aj bezpečnosť,“ uviedla vo vyhlásení viceadmirálka Ewa Skoogová Haslumová, veliteľka spoločných operácií ozbrojených síl.
Švédsko vstúpilo do NATO v marci 2024. Napätie v oblasti Baltského mora prudko vzrástlo od rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Zdroj: SITA.sk - Švédsko vyslalo stíhačky Gripen, pri Baltskom mori zachytávali ruské bojové lietadlá © SITA Všetky práva vyhradené.
Švédsko v sobotu oznámilo, že deň predtým vyslalo dva páry stíhačiek JAS 39 Gripen, aby zachytili dve ruské bojové lietadlá letiace nad Baltským morom v blízkosti švédskeho vzdušného priestoru.
K dvom incidentom došlo v piatok v južnej a severnej časti Baltského mora. Švédska armáda vo vyhlásení uviedla, že vzlietli tiež stíhačky Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), „aby zachovali bezpečnosť v spoločnom vzdušnom priestore“.
Švédsky vzdušný priestor nebol v súvislosti s incidentmi narušený, uviedla armáda. „Ruské konanie je vážne a predstavuje opakujúci sa vzorec správania, ktorý ohrozuje našu územnú celistvosť aj bezpečnosť,“ uviedla vo vyhlásení viceadmirálka Ewa Skoogová Haslumová, veliteľka spoločných operácií ozbrojených síl.
Švédsko vstúpilo do NATO v marci 2024. Napätie v oblasti Baltského mora prudko vzrástlo od rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Zdroj: SITA.sk - Švédsko vyslalo stíhačky Gripen, pri Baltskom mori zachytávali ruské bojové lietadlá © SITA Všetky práva vyhradené.
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