Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anton
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. júna 2026

Švédsko vyslalo stíhačky Gripen, pri Baltskom mori zachytávali ruské bojové lietadlá


Tagy: bojové lietadlá JAS-39 Gripen Gripen Vojna na Ukrajine Zahraničie

Švédsky vzdušný priestor nebol v súvislosti s incidentmi narušený, uviedla armáda. Švédsko v sobotu oznámilo, že deň predtým vyslalo dva páry stíhačiek JAS 39



Zdieľať
13.6.2026 (SITA.sk) - Švédsky vzdušný priestor nebol v súvislosti s incidentmi narušený, uviedla armáda.


Švédsko v sobotu oznámilo, že deň predtým vyslalo dva páry stíhačiek JAS 39 Gripen, aby zachytili dve ruské bojové lietadlá letiace nad Baltským morom v blízkosti švédskeho vzdušného priestoru.

K dvom incidentom došlo v piatok v južnej a severnej časti Baltského mora. Švédska armáda vo vyhlásení uviedla, že vzlietli tiež stíhačky Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), „aby zachovali bezpečnosť v spoločnom vzdušnom priestore“.

Švédsky vzdušný priestor nebol v súvislosti s incidentmi narušený, uviedla armáda. „Ruské konanie je vážne a predstavuje opakujúci sa vzorec správania, ktorý ohrozuje našu územnú celistvosť aj bezpečnosť,“ uviedla vo vyhlásení viceadmirálka Ewa Skoogová Haslumová, veliteľka spoločných operácií ozbrojených síl.

Švédsko vstúpilo do NATO v marci 2024. Napätie v oblasti Baltského mora prudko vzrástlo od rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.


Zdroj: SITA.sk - Švédsko vyslalo stíhačky Gripen, pri Baltskom mori zachytávali ruské bojové lietadlá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bojové lietadlá JAS-39 Gripen Gripen Vojna na Ukrajine Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žilinka hostil stretnutie prokuratúr V4, výsledkom je nová deklarácia na ochranu detí – FOTO
<< predchádzajúci článok
Pápež Lev XIV. sa z návštevy Španielska do Ríma vracal s meškaním. Po poruche lietadla využil vojenský špeciál

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 