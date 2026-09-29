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29. septembra 2026
Pápež Lev XIV. vyzval Európu, aby prelomila špirálu „lží a podvodov“ v medzinárodných vzťahoch
Tagy: Európa Francúzsky prezident Katolícka cirkev Návšteva pápeža Pápež Rímskokatolícka cirkev Vojna na Ukrajine
Podľa pápeža môže Európa pomôcť tento trend zvrátiť vďaka úcte k druhým, ktorú sa naučila rozvíjať a uchovávať. Pápež Lev XIV. v pondelok ukončil ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Podľa pápeža môže Európa pomôcť tento trend zvrátiť vďaka úcte k druhým, ktorú sa naučila rozvíjať a uchovávať.
Pápež Lev XIV. v pondelok ukončil historickú štvordňovú návštevu Francúzska výzvou na posilnenie dialógu medzi štátmi a varovaním pred rastúcou mierou neúcty v medzinárodných vzťahoch. Európu zároveň vyzval, aby pomohla prelomiť špirálu „lží a podvodov“.
Hlava katolíckej cirkvi, ktorá má približne 1,4 miliardy veriacich, vystúpila vo východofrancúzskom meste Mety neďaleko hraníc s Nemeckom. Vo svojom prejave nemenovala žiadneho svetového lídra.
„Vzťahy medzi jednotlivcami aj štátmi sa stávajú čoraz menej civilizovanými. Hodnota dodržania daného slova sa znevažuje. Namiesto toho sa ľudia chvália lžami a podvodmi,“ povedal Lev XIV. po francúzsky za účasti prezidenta Emmanuela Macrona a ďalších predstaviteľov.
Podľa pápeža môže Európa pomôcť tento trend zvrátiť vďaka úcte k druhým, ktorú sa naučila pestovať a zachovávať. Išlo o prvú oficiálnu pápežskú návštevu Francúzska za takmer dve desaťročia.
Lev XIV. vyzval na „odvahu rokovať“ a na ochotu ku kompromisom s cieľom ukončiť vojny na európskom kontinente. „Vojna sa, žiaľ, vrátila aj do Európy,“ povedal v zjavnej narážke na ruskú vojnu proti Ukrajine.
„Musíme sa zaviazať k trpezlivému dialógu, prejaviť odvahu pri rokovaniach a byť pripravení vzdať sa niektorých pozícií v záujme vyššieho dobra mieru,“ dodal.
Pápež zároveň vyzval na jednotu v období, keď v Európe silnejú nacionalistické hnutia. Zdôraznil aj potrebu prijímať ľudí utekajúcich pred vojnou a prenasledovaním. „Musíme pochopiť historický význam toho, čo sa deje, teda bezprecedentného stretnutia národov a kultúr,“ uviedol.
Macron vo svojom vystúpení povedal, že Európa by mala čeliť narastajúcemu nacionalizmu. „Musí znovu nájsť odvahu svojich zakladateľov, áno, odvahu, aby sa stala silou mieru, nezávislosti a demokracie, akou má byť,“ vyhlásil francúzsky líder.
Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. vyzval Európu, aby prelomila špirálu „lží a podvodov“ v medzinárodných vzťahoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Pápež Lev XIV. v pondelok ukončil historickú štvordňovú návštevu Francúzska výzvou na posilnenie dialógu medzi štátmi a varovaním pred rastúcou mierou neúcty v medzinárodných vzťahoch. Európu zároveň vyzval, aby pomohla prelomiť špirálu „lží a podvodov“.
Hlava katolíckej cirkvi, ktorá má približne 1,4 miliardy veriacich, vystúpila vo východofrancúzskom meste Mety neďaleko hraníc s Nemeckom. Vo svojom prejave nemenovala žiadneho svetového lídra.
Klamstvá a podvody
„Vzťahy medzi jednotlivcami aj štátmi sa stávajú čoraz menej civilizovanými. Hodnota dodržania daného slova sa znevažuje. Namiesto toho sa ľudia chvália lžami a podvodmi,“ povedal Lev XIV. po francúzsky za účasti prezidenta Emmanuela Macrona a ďalších predstaviteľov.
Podľa pápeža môže Európa pomôcť tento trend zvrátiť vďaka úcte k druhým, ktorú sa naučila pestovať a zachovávať. Išlo o prvú oficiálnu pápežskú návštevu Francúzska za takmer dve desaťročia.
Lev XIV. vyzval na „odvahu rokovať“ a na ochotu ku kompromisom s cieľom ukončiť vojny na európskom kontinente. „Vojna sa, žiaľ, vrátila aj do Európy,“ povedal v zjavnej narážke na ruskú vojnu proti Ukrajine.
„Musíme sa zaviazať k trpezlivému dialógu, prejaviť odvahu pri rokovaniach a byť pripravení vzdať sa niektorých pozícií v záujme vyššieho dobra mieru,“ dodal.
Nie nacionalizmu
Pápež zároveň vyzval na jednotu v období, keď v Európe silnejú nacionalistické hnutia. Zdôraznil aj potrebu prijímať ľudí utekajúcich pred vojnou a prenasledovaním. „Musíme pochopiť historický význam toho, čo sa deje, teda bezprecedentného stretnutia národov a kultúr,“ uviedol.
Macron vo svojom vystúpení povedal, že Európa by mala čeliť narastajúcemu nacionalizmu. „Musí znovu nájsť odvahu svojich zakladateľov, áno, odvahu, aby sa stala silou mieru, nezávislosti a demokracie, akou má byť,“ vyhlásil francúzsky líder.
Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. vyzval Európu, aby prelomila špirálu „lží a podvodov“ v medzinárodných vzťahoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Európa Francúzsky prezident Katolícka cirkev Návšteva pápeža Pápež Rímskokatolícka cirkev Vojna na Ukrajine
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