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29. septembra 2026

Pápež Lev XIV. vyzval Európu, aby prelomila špirálu „lží a podvodov“ v medzinárodných vzťahoch


Tagy: Európa Francúzsky prezident Katolícka cirkev Návšteva pápeža Pápež Rímskokatolícka cirkev Vojna na Ukrajine

Podľa pápeža môže Európa pomôcť tento trend zvrátiť vďaka úcte k druhým, ktorú sa naučila rozvíjať a uchovávať. Pápež Lev XIV. v pondelok ukončil ...



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france_pope_75543 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Podľa pápeža môže Európa pomôcť tento trend zvrátiť vďaka úcte k druhým, ktorú sa naučila rozvíjať a uchovávať.


Pápež Lev XIV. v pondelok ukončil historickú štvordňovú návštevu Francúzska výzvou na posilnenie dialógu medzi štátmi a varovaním pred rastúcou mierou neúcty v medzinárodných vzťahoch. Európu zároveň vyzval, aby pomohla prelomiť špirálu „lží a podvodov“.

Hlava katolíckej cirkvi, ktorá má približne 1,4 miliardy veriacich, vystúpila vo východofrancúzskom meste Mety neďaleko hraníc s Nemeckom. Vo svojom prejave nemenovala žiadneho svetového lídra.

Klamstvá a podvody


Vzťahy medzi jednotlivcami aj štátmi sa stávajú čoraz menej civilizovanými. Hodnota dodržania daného slova sa znevažuje. Namiesto toho sa ľudia chvália lžami a podvodmi,“ povedal Lev XIV. po francúzsky za účasti prezidenta Emmanuela Macrona a ďalších predstaviteľov.

Podľa pápeža môže Európa pomôcť tento trend zvrátiť vďaka úcte k druhým, ktorú sa naučila pestovať a zachovávať. Išlo o prvú oficiálnu pápežskú návštevu Francúzska za takmer dve desaťročia.

Lev XIV. vyzval na „odvahu rokovať“ a na ochotu ku kompromisom s cieľom ukončiť vojny na európskom kontinente. „Vojna sa, žiaľ, vrátila aj do Európy,“ povedal v zjavnej narážke na ruskú vojnu proti Ukrajine.

Musíme sa zaviazať k trpezlivému dialógu, prejaviť odvahu pri rokovaniach a byť pripravení vzdať sa niektorých pozícií v záujme vyššieho dobra mieru,“ dodal.

Nie nacionalizmu


Pápež zároveň vyzval na jednotu v období, keď v Európe silnejú nacionalistické hnutia. Zdôraznil aj potrebu prijímať ľudí utekajúcich pred vojnou a prenasledovaním. „Musíme pochopiť historický význam toho, čo sa deje, teda bezprecedentného stretnutia národov a kultúr,“ uviedol.

Macron vo svojom vystúpení povedal, že Európa by mala čeliť narastajúcemu nacionalizmu. „Musí znovu nájsť odvahu svojich zakladateľov, áno, odvahu, aby sa stala silou mieru, nezávislosti a demokracie, akou má byť,“ vyhlásil francúzsky líder.

 


Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. vyzval Európu, aby prelomila špirálu „lží a podvodov“ v medzinárodných vzťahoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európa Francúzsky prezident Katolícka cirkev Návšteva pápeža Pápež Rímskokatolícka cirkev Vojna na Ukrajine
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