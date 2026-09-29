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29. septembra 2026
SNS kritizuje Fica za stiahnutie návrhu na odvolanie Tarabu, podľa strany ide o bezprecedentné porušenie koaličnej zmluvy
Tagy: Koaličná zmluva Minister životného prostredia SR Odvolanie Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
Národniari tvrdia, že postup premiéra narúša dôveru medzi koaličnými partnermi a ohrozuje stabilitu vlády. Žiadajú, aby Fico návrh na odvolanie ministra opätovne podal.
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29.9.2026 (SITA.sk) - Národniari tvrdia, že postup premiéra narúša dôveru medzi koaličnými partnermi a ohrozuje stabilitu vlády. Žiadajú, aby Fico návrh na odvolanie ministra opätovne podal.
Slovenská národná strana (SNS) vyjadrila svoje znepokojenie so späťvzatím návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zo strany predsedu vlády Roberta Fica. Ako uviedla Zuzana Škopcová zo SNS, strana tento krok považuje za bezprecedentné porušenie koaličnej zmluvy, ktoré nemá obdobu v histórii slovenskej parlamentnej demokracie.
SNS tiež vyjadrila obavy o stabilitu vlády, ktorú podľa nej ohrozuje samotné konanie predsedu vlády. Podľa strany Robert Fico porušuje koaličnú dohodu, a tým narúša dôveru medzi koaličnými partnermi.
„Veríme, že Robert Fico opätovne podá návrh na odvolanie Tomáša Tarabu, aby sme nemuseli pristúpiť k hlasovaniu za jeho odvolanie v Národnej rade Slovenskej republiky,“ uvádza sa v stanovisku SNS.
Predseda vlády SR Robert Fico stiahol v pondelok návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ako uviedli z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, premiér Fico sa obrátil na hlavu štátu Petra Pellegriniho so žiadosťou o vytvorenie potrebného časového a politického priestoru na vyriešenie situácie súvisiacej s návrhom na odvolanie šéfa envirorezortu. Kancelária prezidenta SR následne informovala, že prezident Pellegrini tejto požiadavke vyhovel.
Zdroj: SITA.sk - SNS kritizuje Fica za stiahnutie návrhu na odvolanie Tarabu, podľa strany ide o bezprecedentné porušenie koaličnej zmluvy © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská národná strana (SNS) vyjadrila svoje znepokojenie so späťvzatím návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zo strany predsedu vlády Roberta Fica. Ako uviedla Zuzana Škopcová zo SNS, strana tento krok považuje za bezprecedentné porušenie koaličnej zmluvy, ktoré nemá obdobu v histórii slovenskej parlamentnej demokracie.
SNS tiež vyjadrila obavy o stabilitu vlády, ktorú podľa nej ohrozuje samotné konanie predsedu vlády. Podľa strany Robert Fico porušuje koaličnú dohodu, a tým narúša dôveru medzi koaličnými partnermi.
„Veríme, že Robert Fico opätovne podá návrh na odvolanie Tomáša Tarabu, aby sme nemuseli pristúpiť k hlasovaniu za jeho odvolanie v Národnej rade Slovenskej republiky,“ uvádza sa v stanovisku SNS.
Predseda vlády SR Robert Fico stiahol v pondelok návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ako uviedli z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, premiér Fico sa obrátil na hlavu štátu Petra Pellegriniho so žiadosťou o vytvorenie potrebného časového a politického priestoru na vyriešenie situácie súvisiacej s návrhom na odvolanie šéfa envirorezortu. Kancelária prezidenta SR následne informovala, že prezident Pellegrini tejto požiadavke vyhovel.
Zdroj: SITA.sk - SNS kritizuje Fica za stiahnutie návrhu na odvolanie Tarabu, podľa strany ide o bezprecedentné porušenie koaličnej zmluvy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Koaličná zmluva Minister životného prostredia SR Odvolanie Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
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