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29. septembra 2026

Strana vidieka Tarabovo odvolanie nepodporí, hoci kritizuje jeho prácu: Koaličnú zmluvu treba podľa poslancov rešpektovať


Tagy: Koaličná zmluva Minister životného prostredia SR Odvolanie ministra Premiér Slovenskej republiky

Poslanci okolo Rudolfa Huliaka tvrdia, že minister zlyhal pri riešení viacerých problémov rezortu, no jeho post podľa nich patrí SNS. Strana vidieka nebude ...



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huli 29.9.2026 (SITA.sk) - Poslanci okolo Rudolfa Huliaka tvrdia, že minister zlyhal pri riešení viacerých problémov rezortu, no jeho post podľa nich patrí SNS.


Strana vidieka nebude v Národnej rade SR hlasovať za odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS). Dôvodom je podľa nej rešpektovanie koaličnej zmluvy, podľa ktorej sa ministri nemajú odvolávať s podporou opozície. Strana však zároveň uviedla, že s výsledkami Tarabovej práce dlhodobo nie je spokojná.

„Napriek tomu, že minister zlyhal v riešení kľúčových problémov rezortu, napríklad v otázke premnožených medveďov a následných útokov na ľudí, spackanej zonácie a reformy národných parkov, ako aj v čerpaní eurofondov, rešpektujeme, že post ministra životného prostredia patrí SNS. Táto strana má podľa koaličnej zmluvy právo navrhovať kandidáta do tejto funkcie,“ uviedli poslanci okolo Rudolfa Huliaka.

Spor medzi SNS a Tomášom Tarabom trvá už niekoľko mesiacov. Šéf SNS Andrej Danko žiada jeho výmenu na poste ministra životného prostredia, premiér Robert Fico však v pondelok návrh na Tarabovo odvolanie stiahol. Úrad vlády svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že vývoj situácie vyvolaný požiadavkou SNS a následnými postojmi jej predstaviteľov vytvára vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády. Fico preto podľa úradu považuje za zodpovedné nevystavovať koalíciu ďalšej destabilizácii. Danko napriek tomu avizuje pokračovanie politického tlaku na výmenu ministra životného prostredia. V pondelok na tlačovej besede povedal, že návrh na odvolanie Tarabu bude opakovane predkladať, až kým sa ho nepodarí odvolať.


Zdroj: SITA.sk - Strana vidieka Tarabovo odvolanie nepodporí, hoci kritizuje jeho prácu: Koaličnú zmluvu treba podľa poslancov rešpektovať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koaličná zmluva Minister životného prostredia SR Odvolanie ministra Premiér Slovenskej republiky
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