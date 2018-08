Pápež počas návštevy v Írsku hovoril aj o masovom hrobe detí v Tuame

Na snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 26. augusta (TASR) - Írska ministerka pre záležitosti detí Katherine Zapponeová predostrela v sobotu v rozhovore s pápežom Františkom aj tému bývalého katolíckeho sirotinca v meste Tuam, kde pred viac ako 50 rokmi v dôsledku podvýživy a zlej starostlivosti zomreli desiatky detí.Presnejší obsah rozhovoru nezverejnil ani Vatikán, ani írska vláda. Vatikánsky hovorca Greg Burke však potvrdil, že rozhovor sa týkal Tuamu a dodal, že "slová ministerky sa mu vracajú ako ozvena".Milovníčke írskych dejín Catherine Corlessovej sa podarilo nájsť úmrtné listy 796 chovancov, ktorý v sirotinci pre deti slobodných matiek v meste Tuam v grófstve Galway zomreli v rokoch 1925-1961 - od jeho založenia až po zatvorenie tohto zariadenia.Po náleze úmrtných listov bol zriadený vládny vyšetrovací výbor, ktorého forenzní experti vlani na jar informovali o náleze masového hrobu malých detí.Vykopávky, ktoré na mieste vykonali od novembra 2016 do januára 2017, odhalili podzemnú stavbu, rozdelenú do približne 20 ďalších miestností obsahujúcich "značné množstvo ľudských pozostatkov".Analýzy DNA z vybraných ostatkov preukázali, že vek pochovaných sa pochyboval v rozmedzí od 35 týždňov do troch roky, pričom deti boli pochované v období fungovania sirotinca.Sirotinec, ktorý viedli mníšky z francúzskej rehole Bon Secours, už desaťročia sprevádzali podozrenia z pochovávania detí do neoznačených hrobov bez akejkoľvek evidencie.Ministerstvo, ktoré vedie Zapponeová, by malo túto jeseň zverejniť odporúčanie ohľadom ďalšieho osudu spomínaného areálu. Bývalí chovanci sirotinca či príbuzní obetí vyslovili želanie, aby boli deti náležite pochované. Iní zasa vyzývajú, aby na tomto mieste vznikol pamätník obetiam.Podľa Corlessovej detské pohrebisko objavili miestni obyvatelia už pred niekoľkými desiatkami rokov. Miesto upravili a udržiavajú ho, postavili tam aj malý pomník so sochou Panny Márie.Pápež František pricestoval do Dublinu v sobotu, aby sa zúčastnil na vyvrcholení Svetového stretnutia rodín, ktoré sa tento týždeň koná v Írsku. Počas návštevy sa však opakovane vyjadril aj k závažnému problému katolíckej cirkvi, ktorým je zneužívanie maloletých duchovnými či v cirkevných školách a ústavoch.