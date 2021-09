Zničenie nahrávky z kauzy Gorila by hraničilo so spáchaním trestného činu, vyhlásil Lipšic

Analýza špeciálnej prokuratúry

Generálna prokurátora SR 31. augusta zrušila vznesenie obvinenia voči podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi , bývalému šéfovi kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Ľubomírovi Arpášovi a jeho manželke Dane Arpášovej Generálny prokurátor sa po preskúmaní veci stotožnil s názorom Najvyššieho súdu SR vysloveným v uznesení zo 7. januára 2021, že „orgánom činným v trestnom konaní sa v predmetnej veci nepodarilo zabezpečiť dôkazy v takom množstve a kvalite, ktoré by v tomto štádiu trestného konania umožňovali vyvodiť podozrenie v určitej rozumnej miere pravdepodobnosti, že obvinení sa skutkov tak, ako sú im kladené za vinu, dopustili“. Nadácia Zastavme korupciu 6. septembra informovala, že nová vyšetrovateľka kauzy Gorila bude zrejme musieť USB kľúč s nahrávkou zničiť.

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Likvidácia zvukového záznamu z kauzy Gorila by hraničila so spáchaním trestného činu marenia spravodlivosti. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic s tým, že ide o kľúčový dôkaz.Generálnemu prokurátorovi zaslal Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v tejto súvislosti analýzu rozhodnutia vo veci Jaroslav Haščák Lipšic zdôraznil, že ÚŠP nebude ničiť žiadne dôkazy. V analýze špeciálna prokuratúra rozviedla, prečo si myslia, že ani rozhodnutia zo strany Ústavného súdu SR a ani Európskeho súdu pre ľudské práva prokuratúru nijakým spôsobom nezaväzujú, aby tieto dôkazné materiály zničili.„Je rozsiahla judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva , podľa ktorej konštatovanie samotného porušenia práva na súkromie podľa článku osem nerobí z dôkazu nepoužiteľný dôkaz a nerobí z procesu nespravodlivý proces,“ skonštatoval Lipšic.Správa o možnom dôkaznom znehodnotení nahrávky s kauzou Gorila znepokojila aj Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . V tlačovej správe o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO.„Ničenie dôkazov pravdu neumlčí. Tak či tak, z nahrávky je každému jasné, akí politici sa s Haščákom stretávali, s akými pohnútkami a aký kolotoč zlodejskej špirály to vyvolalo. Boj o právny charakter štátu však trvá a chcem veriť, že generálna prokuratúra týmto nevyniesla definitívny ortieľ nad korupčnou megakauzou, ktorá dlhé roky traumatizuje Slovensko a že páchatelia, ktorí obludným spôsobom vyciciavali peniaze občanov, neuniknú spravodlivosti,“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš „Z medializovaných správ máme za to, že nájdená nahrávka z Kočnerovho domu nebola doposiaľ orgánmi činnými v trestnom konaní verifikovaná ako nahrávka, na ktorú by sa vzťahoval nález Ústavného súdu SR, na základe ktorého by sa výsledok práce SIS v kauze Gorila mal znehodnotiť,“ povedal poslanec OĽaNO a bývalý vyšetrovateľ kauzy Gorila Lukáš Kyselica . Podľa neho preto nie je jasné, prečo by mal byť predmetný USB kľúč zničený.