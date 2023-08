Paranoje Fica a Kollára, hovorí Šimečka a pripomenul im, s kým majú fotky oni (video)

Išlo o verejnú diskusiu

Fotku ukázal Kollár aj Tomáš

20.8.2023 (SITA.sk) - Ľudia začínajú mať dosť politikov minulosti, ktorých nezaujíma budúcnosť a starajú sa len o to, aby ich ľudí nedobehla spravodlivosť. Uviedol to predseda hnutie Progresívne Slovensko (PS) Ako doplnil, názory o tom, že PS všetko riadi a všetko sa deje v prospech PS, sú paranoje Roberta Fica Smer-SD ) a Borisa Kollára Sme rodina ).Šimečka tak reagoval na spoločnú fotografiu Michala Trubana (PS) a policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorú v nedeľu Kollár ukazoval na TA3. Tú istú fotografiu ukázal aj Erik Tomáš Hlas-SD ) v relácii RTVS.„Pán Fico, pán Kollár, chápem, že vám sú bližšie spoločné fotografie s ľuďmi ako Bödör či Piťo. Preto vás tak rozrušuje fotka spred štyroch rokov, na ktorej vtedy šéf Lynx Commanda, Štefan Hamran, stojí vedľa Michala Trubana na verejnom kampaňovom podujatí PS/SPOLU, kde sa môže pristaviť ktokoľvek," uviedol Šimečka s tým, že nešlo o snem, ako to tvrdí Peter Pellegrini (Hlas-SD), ale o verejnú diskusiu.Predseda parlamentu Boris Kollár v diskusnej relácii TA3 V politike ukázal fotografiu, na ktorej je Michal Truban spolu so Štefanom Hamranom. Podľa Kollára je to dôkaz, že zásahy polície majú pomáhať PS.Tú istú fotografiu v nedeľu ukázal aj Erik Tomáš v relácii RTVS O 5 minút 12. Rovnako je názoru, že fotografia dokazuje, že policajný prezident sa snaží vyšetrovaním nahrávať PS.