Voľby by vyhral Smer a prieskum ukázal aj trendy klesania a stúpania Hlasu a PS

Osem strán by išlo do parlamentu

Trendy klesania a stúpania

20.8.2023 (SITA.sk) - Vo voľbách by v súčasnosti zvíťazila strana Smer-SD s 20 percentami. Na druhom mieste je hnutie Progresívne Slovensko s 15 percentami a treťou najúspešnejšou stranou je Hlas-SD so 14,2 percenta.Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus , ktorý vykonávala pre reláciu televízie Markíza Na telo od 9. do 16. augusta na vzorke 1 009 respondentov.Ako ďalej z prieskumu vyplynulo, s odstupom nasleduje hnutie Republika s 8,8 percenta, OĽaNO s 6,4 percenta. S vyše šiestimi percentami v prieskume skončili Kresťanskodemokratická hnutie Sloboda a Solidarita a do parlamentu by sa dostali aj Slovenská národná strana (5,3 percenta) a Sme rodina (5,1percenta).Prieskum ukázal aj trendy klesania a stúpania troch prvých strán. Začiatkom roka bol lídrom prieskumov Hlas, ktorý mal v prvom prieskume v roku 2023 20,8 percenta, pričom Smer mal 14,6. Progresívne Slovensko bolo na 11 percentách.Za trištvrte roka sa priečky zmenili a z Hlasu sa stala z prvej najúspešnejše strany tretia. Počas leta stranu Hlas v prieskumoch predbehlo aj Progresívne Slovensko.