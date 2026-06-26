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26. júna 2026

Paríž zakázal alkohol na verejnosti, extrémne teploty ochromujú život naprieč kontinentom


Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie Klimatická zmena vlna horúčav

Vlny neznesiteľných horúčav preťažujú nemocnice, zatvárajú školy a vedci varujú, že klimatická zmena ich bude ďalej zosilňovať. Francúzske úrady v piatok ...



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aptopix_italy_extreme_weather_heat_18348 1 676x451 26.6.2026 (SITA.sk) - Vlny neznesiteľných horúčav preťažujú nemocnice, zatvárajú školy a vedci varujú, že klimatická zmena ich bude ďalej zosilňovať.

Francúzske úrady v piatok zakázali v Paríži predaj aj konzumáciu alkoholu na verejných priestranstvách.


Opatrenie má uľaviť zdravotníctvu, ktoré čelí prudkému nárastu pacientov s problémami spôsobenými extrémnymi horúčavami.


„Dostávame sa na hranicu kapacít nemocníc,“ upozornil parížsky policajný prefekt Patrice Faure s tým, že počet hospitalizácií naďalej rastie.



Až 150 miliónov


Podľa analýzy agentúry AFP bude v piatok najmenej 150 miliónov ľudí v Európe čeliť teplotám dosahujúcim najmenej 35 stupňov Celzia.


Vedci zo skupiny World Weather Attribution zároveň uviedli, že intenzitu súčasnej rekordnej vlny horúčav jednoznačne spôsobila klimatická zmena vyvolaná ľudskou činnosťou. Podľa nich by bolo pred polstoročím prakticky nemožné, aby sa takéto vysoké júnové teploty vyskytli.



Pribúda utopených


Vo Francúzsku si horúčavy vyžiadali už najmenej 55 obetí utopenia. Ministerka športu upozornila, že bilancia ešte nemusí byť konečná, keďže mnohí ľudia, najmä mladí, hľadali osvieženie kúpaním na nepovolených miestach.


Organizátori parížskeho pochodu Pride zároveň po výzve polície zrušili víkendové sprievodné podujatia. Francúzska vláda reaguje aj dlhodobejšími opatreniami.



Obrovské investície


Štátny energetický podnik EDF investuje 80 miliónov eur do chladiacich systémov v školách, materských školách a zariadeniach starostlivosti o deti, ďalších 50 miliónov eur dostanú domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov na inštaláciu klimatizačných zariadení.



Takmer celé Nemecko


Nemecká meteorologická služba vydala pre takmer celé územie krajiny najvyššie varovanie pred extrémnymi horúčavami.


V meste Kirrlach na juhozápade krajiny namerali 39 stupňov Celzia, len tesne pod júnovým rekordom z roku 2019. Meteorológovia očakávajú, že počas víkendu môže rekord padnúť.


Historicky prvú červenú výstrahu pred horúčavami vyhlásilo Holandsko. Teploty tam môžu miestami vystúpiť až na 40 stupňov Celzia a meteorológovia označili situáciu za nebezpečnú.



Anglicko láme rekordy


Spojené kráľovstvo vo štvrtok zaznamenalo najteplejší júnový deň od začiatku meraní. Na juhozápade Anglicka teplota dosiahla 36,7 stupňa Celzia, čím prekonala rekord vytvorený len niekoľko hodín predtým.



Tepelná kupola


Zástupkyňa riaditeľa klimatickej služby Copernicus Európskej únie (EÚ) Samantha Burgessová vysvetlila, že za extrémne horúčavy je zodpovedná takzvaná tepelná kupola (heat dome).


Ide o meteorologický jav, pri ktorom rozsiahla a málo sa pohybujúca tlaková výš zachytáva pri zemskom povrchu horúci vzduch prúdiaci zo severnej Afriky.




Zdroj: SITA.sk - Paríž zakázal alkohol na verejnosti, extrémne teploty ochromujú život naprieč kontinentom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie Klimatická zmena vlna horúčav
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