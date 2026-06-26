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26. júna 2026
Hlas-SD chce zabrániť zneužívaniu sociálneho systému, po projekte Práca namiesto dávok pripravuje ďalšie opatrenia – VIDEO
Tagy: Dávka v hmotnej núdzi Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Minister vnútra SR Nezamestnanosť Práca namiesto dávok Sociálny systém Záškoláctvo
Projekt Práca namiesto dávok pomohol nájsť zamestnanie už takmer 4 000 ľuďom. Projekt ministerstva práce s názvom Práca namiesto ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Projekt Práca namiesto dávok pomohol nájsť zamestnanie už takmer 4 000 ľuďom.
Projekt ministerstva práce s názvom Práca namiesto dávok pomohol zamestnať sa už takmer štyrom tisíckam ľudí, ktorí zvolili prácu pred poberaním dávky v hmotnej núdzi. Zároveň však úrady práce museli odobrať alebo krátiť dávku v hmotnej núdzi vyše 1 200 ľuďom, ktorí odmietli ponúkanú prácu alebo do nej nenastúpili, hoci pracovať môžu.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii koaličnej strany Hlas-SD, kde strana informovala o viacerých opatreniach, ktorými chcú zabrániť zneužívaniu sociálneho systému.
"Nezamestnanosť sa drží dlhodobo na nízkych číslach, je tu však skupina ľudí, ktorá odmieta pracovať, aj keď môžu a aj keď máme množstvo pracovných ponúk v rámci pracovného trhu. Preto sme už minulý rok zaviedli veľmi vítané opatrenie Práca namiesto dávok. Zmyslom tohto opatrenia je, aby ten kto môže pracovať, aby si len nepýtal od štátu dávky, ale aby pri tom mohol aj reálne pracovať, pretože štát má právo žiadať, aby občan svojou prácou prispel k prospechu celej tejto spoločnosti," doplnil na tlačovej konferencii predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Strana pripravuje aj ďalšie opatrenia, ktorými chce zabrániť zneužívaniu sociálneho systému. Zamerané majú byť napríklad aj na riešenie problému záškoláctva. Rezort práce pripravuje legislatívu, v rámci ktorej bude môcť rodičom dlhodobých záškolákov v krajnom prípade aj odobrať prídavok na dieťa.
"Našim cieľom je nie deti trestať za správanie dospelých, ale práve naopak, zabezpečiť, aby každé jedno dieťa dostalo šancu na vzdelanie, aké si zaslúži, bez ohľadu na to, kde sa narodí, v akom prostredí a v akej rodine. Preto aj jasne hovoríme, že odoberanie dávok, respektíve príspevku, je krajným riešením, pričom v prípade, ak to nastane potrebujeme, aby zároveň nastúpili podporné aj nápravné opatrenia," dodal Šutaj Eštok.
Minister školstva Tomáš Drucker pripomenul, že prijali zákon, ktorý zaviedol dva režimy ospravedlňovania absencií v školách. Viedli k tomu vysoké priemerné počty absencií. Prízvukoval, že išlo najmä o školy v oblastiach generačnej chudoby, zároveň tieto deti dosahovali aj veľmi slabé výsledky v testovaniach žiakov.
"Zaviedli sme dva režimy – jeden voľnejší a jeden prísnejší. Do toho prísnejšieho režimu nám spadlo zhruba 100 škôl, ale zároveň ďalších 517 škôl sa dobrovoľne zaradilo do tohto prísnejšieho režimu," priblížil Drucker. V rámci prísnejšieho režimu môže rodič ospravedlniť menší počet hodín ako pri tom voľnejšom.
"Ak sa pozrieme na 90 najviac absentérskych škôl, z ktorých väčšina sú z oblastí marginalizovaných rómskych komunít, podarilo sa nám znížiť vysoké absencie o 17,5 %," priblížil výsledky nového režimu ospravedlňovania v školách minister.
Ako doplnil, počet absencií je však stále vysoký, školy totiž evidujú okrem ospravedlnených hodín aj tie neospravedlnené. Počet neospravedlnených hodín sa v tomto školskom roku podľa ministra vyšplhal na 20 000. Dodal, že reagovať na to musia preto aj vyššie spomínanými opatreniami.
Zdroj: SITA.sk - Hlas-SD chce zabrániť zneužívaniu sociálneho systému, po projekte Práca namiesto dávok pripravuje ďalšie opatrenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Projekt ministerstva práce s názvom Práca namiesto dávok pomohol zamestnať sa už takmer štyrom tisíckam ľudí, ktorí zvolili prácu pred poberaním dávky v hmotnej núdzi. Zároveň však úrady práce museli odobrať alebo krátiť dávku v hmotnej núdzi vyše 1 200 ľuďom, ktorí odmietli ponúkanú prácu alebo do nej nenastúpili, hoci pracovať môžu.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii koaličnej strany Hlas-SD, kde strana informovala o viacerých opatreniach, ktorými chcú zabrániť zneužívaniu sociálneho systému.
"Nezamestnanosť sa drží dlhodobo na nízkych číslach, je tu však skupina ľudí, ktorá odmieta pracovať, aj keď môžu a aj keď máme množstvo pracovných ponúk v rámci pracovného trhu. Preto sme už minulý rok zaviedli veľmi vítané opatrenie Práca namiesto dávok. Zmyslom tohto opatrenia je, aby ten kto môže pracovať, aby si len nepýtal od štátu dávky, ale aby pri tom mohol aj reálne pracovať, pretože štát má právo žiadať, aby občan svojou prácou prispel k prospechu celej tejto spoločnosti," doplnil na tlačovej konferencii predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Ďalšie opatrenia
Strana pripravuje aj ďalšie opatrenia, ktorými chce zabrániť zneužívaniu sociálneho systému. Zamerané majú byť napríklad aj na riešenie problému záškoláctva. Rezort práce pripravuje legislatívu, v rámci ktorej bude môcť rodičom dlhodobých záškolákov v krajnom prípade aj odobrať prídavok na dieťa.
"Našim cieľom je nie deti trestať za správanie dospelých, ale práve naopak, zabezpečiť, aby každé jedno dieťa dostalo šancu na vzdelanie, aké si zaslúži, bez ohľadu na to, kde sa narodí, v akom prostredí a v akej rodine. Preto aj jasne hovoríme, že odoberanie dávok, respektíve príspevku, je krajným riešením, pričom v prípade, ak to nastane potrebujeme, aby zároveň nastúpili podporné aj nápravné opatrenia," dodal Šutaj Eštok.
Dva režimy ospravedlňovania absencií v školách
Minister školstva Tomáš Drucker pripomenul, že prijali zákon, ktorý zaviedol dva režimy ospravedlňovania absencií v školách. Viedli k tomu vysoké priemerné počty absencií. Prízvukoval, že išlo najmä o školy v oblastiach generačnej chudoby, zároveň tieto deti dosahovali aj veľmi slabé výsledky v testovaniach žiakov.
"Zaviedli sme dva režimy – jeden voľnejší a jeden prísnejší. Do toho prísnejšieho režimu nám spadlo zhruba 100 škôl, ale zároveň ďalších 517 škôl sa dobrovoľne zaradilo do tohto prísnejšieho režimu," priblížil Drucker. V rámci prísnejšieho režimu môže rodič ospravedlniť menší počet hodín ako pri tom voľnejšom.
"Ak sa pozrieme na 90 najviac absentérskych škôl, z ktorých väčšina sú z oblastí marginalizovaných rómskych komunít, podarilo sa nám znížiť vysoké absencie o 17,5 %," priblížil výsledky nového režimu ospravedlňovania v školách minister.
Ako doplnil, počet absencií je však stále vysoký, školy totiž evidujú okrem ospravedlnených hodín aj tie neospravedlnené. Počet neospravedlnených hodín sa v tomto školskom roku podľa ministra vyšplhal na 20 000. Dodal, že reagovať na to musia preto aj vyššie spomínanými opatreniami.
Zdroj: SITA.sk - Hlas-SD chce zabrániť zneužívaniu sociálneho systému, po projekte Práca namiesto dávok pripravuje ďalšie opatrenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dávka v hmotnej núdzi Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Minister vnútra SR Nezamestnanosť Práca namiesto dávok Sociálny systém Záškoláctvo
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