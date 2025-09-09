Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. septembra 2025

Parlament by mal odsúdiť Ficove stretnutia s diktátormi a zločincami, Remišová navrhuje uznesenie


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident Uznesenie

Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) prichádza do parlamentu s uznesením, v ktorom navrhuje odsúdiť cestu premiéra



titulka remisova 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) prichádza do parlamentu s uznesením, v ktorom navrhuje odsúdiť cestu premiéra Roberta Fica do Pekingu a jeho opätovné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa Remišovej by mal parlament odsúdiť stretnutia Fica s diktátormi a vojnovými zločincami.

Ohrozenie prosperity


Ako zdôraznila, Vladimir Putin je zodpovedný za napadnutie slobodnej a suverénnej Ukrajiny, a tiež za niekoľko vojnových konfliktov a státisíce mŕtvych. Premiérove stretnutie s najhoršími svetovými diktátormi podľa poslankyne vážne poškodzuje vzťahy SR s kľúčovými strategickými a ekonomickými partnermi v Európe a ohrozuje prosperitu Slovenska.

Národná rada SR by mala vyzvať predsedu vlády a jeho ministrov k dôslednému rešpektovaniu ukotvenia SR v a NATO s dôrazom na rešpektovanie zásad demokracie, slobody, dodržiavania ľudských práv, ako aj na ekonomické a bezpečnostné záujmy SR, ktoré sú vážne ohrozené zbližovaním sa Roberta Fica s diktátormi a masovými vrahmi,“ vyhlásila Remišová. Fico podľa nej ignoruje odkázanosť Slovenska na európskych partnerov.

Výzva pre koalíciu


Namiesto rozvíjania vzťahov s kľúčovými partnermi tieto vzťahy rozbíja a ničí stretnutiami s masovým vrahom Putinom a rôznymi diktátormi, ktorí porušujú ľudské práva a slobody, popierajú demokraciu a stavajú sa nepriateľsky k našim kľúčovým partnerom,“ zdôraznila poslankyňa s tým, že SR sa hlási presne k opačným hodnotám, nie k násiliu, zločinom či manipulácií volieb a masívnemu porušovaniu ľudských práv.

Vyzývam aj poslancov vládnej koalície, špeciálne zo strany Hlas, ktorí radi deklarujú našu prozápadnú orientáciu a ktorých voliči Slovensko vidia v EÚ a NATO, aby za toto uznesenie zahlasovali a dokázali svojim voličom, že aspoň v tejto základnej a pre Slovensko kľúčovej otázke svoje sľuby aj splnia,“ uzavrela Remišová.


Zdroj: SITA.sk - Parlament by mal odsúdiť Ficove stretnutia s diktátormi a zločincami, Remišová navrhuje uznesenie © SITA Všetky práva vyhradené.

