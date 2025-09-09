|
Utorok 9.9.2025
Meniny má Martina
Denník - Správy
09. septembra 2025
Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR sa odkladá, diskutovať sa malo o konsolidačných opatreniach
Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (HSR SR), ktoré sa malo konať v stredu 10. septembra a malo sa zaoberať balíkom ...
9.9.2025 (SITA.sk) - Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (HSR SR), ktoré sa malo konať v stredu 10. septembra a malo sa zaoberať balíkom konsolidačných opatrení, sa presúva na utorok 16. septembra.
„Mimoriadne zasadnutie tripartity som zvolal ešte pred rokovaním vlády tak, ako som to sľúbil sociálnym partnerom. Na základe ich oficiálnej požiadavky sme však zasadnutie preložili na neskorší termín s cieľom vytvoriť väčší časový priestor na oboznámenie sa s materiálom,“ uviedol predseda HSR SR Erik Tomáš.
Zároveň dodal, že prípadné pripomienky sociálnych partnerov, ktoré budú akceptované vládou, môžu byť zapracované do zákonov aj počas nasledujúceho legislatívneho procesu v parlamente. Presun zasadnutia má podľa neho zabezpečiť dôkladnejšie prerokovanie a zohľadnenie názorov všetkých zainteresovaných strán.
Zdroj: SITA.sk - Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR sa odkladá, diskutovať sa malo o konsolidačných opatreniach © SITA Všetky práva vyhradené.
