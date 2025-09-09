Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

09. septembra 2025

Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR sa odkladá, diskutovať sa malo o konsolidačných opatreniach


Tagy: konsolidácia Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Tripartita

Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (HSR SR), ktoré sa malo konať v stredu 10. septembra a malo sa zaoberať balíkom ...



676156eb84e70367763219 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (HSR SR), ktoré sa malo konať v stredu 10. septembra a malo sa zaoberať balíkom konsolidačných opatrení, sa presúva na utorok 16. septembra.


Mimoriadne zasadnutie tripartity som zvolal ešte pred rokovaním vlády tak, ako som to sľúbil sociálnym partnerom. Na základe ich oficiálnej požiadavky sme však zasadnutie preložili na neskorší termín s cieľom vytvoriť väčší časový priestor na oboznámenie sa s materiálom,“ uviedol predseda HSR SR Erik Tomáš.

Zároveň dodal, že prípadné pripomienky sociálnych partnerov, ktoré budú akceptované vládou, môžu byť zapracované do zákonov aj počas nasledujúceho legislatívneho procesu v parlamente. Presun zasadnutia má podľa neho zabezpečiť dôkladnejšie prerokovanie a zohľadnenie názorov všetkých zainteresovaných strán.


Zdroj: SITA.sk - Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR sa odkladá, diskutovať sa malo o konsolidačných opatreniach © SITA Všetky práva vyhradené.

