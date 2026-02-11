|
11. februára 2026
Parlament o korupcii na Slovensku a zisteniach Žilinku nakoniec nerokoval, poslanci program mimoriadnej schôdze neschválili
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Korupcia Mimoriadna schôdza parlamentu Minister spravodlivosti SR Minister vnútra SR Opozícia Organizovaný zločin parlamentná schôdza Poslanci Predseda parlamentu Trestné stíhanie
Poslanci síce otvorili mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, napokon ale o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku a o zisteniach
11.2.2026 (SITA.sk) - Poslanci síce otvorili mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, napokon ale o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku a o zisteniach generálneho prokurátora Maroša Žilinku nerokovali.
Pred začiatkom schôdze sa prezentovalo 133 poslancov, následne ale neschválili jej program a predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) vyhlásil schôdzu za skončenú. Mimoriadnu schôdzu iniciovala skupina opozičných poslancov.
Poslanci navrhovali dve uznesenia, a to aby NR SR vzala na vedomie závažné informácie generálneho prokurátora o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku, ktoré poskytol médiám pred niekoľkými dňami.
A tiež aby ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD) a ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) uložila bezodkladne prijať opatrenia na zavedenie inštitucionálnych a legislatívnych zmien potrebných pre efektívny boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Druhé uznesenie sa týka požiadavky na to, aby generálny prokurátor Žilinka vystúpil na prebiehajúcej schôdzi NR SR.
Zdroj: SITA.sk - Parlament o korupcii na Slovensku a zisteniach Žilinku nakoniec nerokoval, poslanci program mimoriadnej schôdze neschválili © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Korupcia Mimoriadna schôdza parlamentu Minister spravodlivosti SR Minister vnútra SR Opozícia Organizovaný zločin parlamentná schôdza Poslanci Predseda parlamentu Trestné stíhanie
