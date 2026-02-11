|
11. februára 2026
Financial Times: Zelenskyj plánuje oznámiť plán volieb 24. februára
Ukrajina začala plánovať prezidentské voľby spolu s referendom o potenciálnej mierovej dohode s Ruskom.
Zdieľať
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa chystá oznámiť plán prezidentských volieb a referenda v krajine 24. februára, uviedol v stredu britský denník Financial Times s odvolaním sa na ukrajinských a európskych predstaviteľov, ktorí sa na tomto pláne podieľajú.
Ukrajina začala plánovať prezidentské voľby spolu s referendom o potenciálnej mierovej dohode s Ruskom, informoval v stredu denník s odvolaním sa na ukrajinských a západných predstaviteľov oboznámených s touto záležitosťou.
Reuters minulý týždeň informoval, že podľa rámca, o ktorom rokujú vyjednávači USA a Ukrajiny, by o akejkoľvek mierovej dohode rozhodovali ukrajinskí voliči v referende a súčasne by hlasovali vo voľbách. Predstavitelia podľa agentúry diskutovali o možnosti, že by sa voľby a referendum mohli konať v máji.
Tagy: Volodymyr Zelenskyj
Súvisiace články:
Trump: Po rokovaniach je dobrá šanca na dohodu medzi Kyjevom a Moskvou (1. 12. 2025)
Zelenskyj vyjadril vďaku Trumpovi za jeho pomoc Ukrajine (23. 11. 2025)
Trump: Zelenskému sa bude musieť páčiť americký mierový plán (22. 11. 2025)
Trump schválil nový mierový plán pre Rusko a Ukrajinu (20. 11. 2025)
Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku (22. 10. 2025)
R. Kaliňák: Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy (17. 10. 2025)
Medvedev: Drony sú pre Európanov pripomienkou nebezpečenstva vojny (6. 10. 2025)
Kyjev pod svoju kontrolu opäť získal ďalšie územie v Doneckej oblasti (22. 9. 2025)
Rusi na Ukrajine do prednej línie vrhajú jednotky zložené z vojakov nakazených vírusom HIV (22. 9. 2025)
Ukrajinské drony útočili na oblasť, v ktorej sú krymské Putinove dače (22. 9. 2025)
