 24hod.sk    Zo zahraničia

11. februára 2026

Financial Times: Zelenskyj plánuje oznámiť plán volieb 24. februára


Tagy: Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina začala plánovať prezidentské voľby spolu s referendom o potenciálnej mierovej dohode s Ruskom.



Financial Times: Zelenskyj plánuje oznámiť plán volieb 24. februára

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa chystá oznámiť plán prezidentských volieb a referenda v krajine 24. februára, uviedol v stredu britský denník Financial Times s odvolaním sa na ukrajinských a európskych predstaviteľov, ktorí sa na tomto pláne podieľajú. 


Ukrajina začala plánovať prezidentské voľby spolu s referendom o potenciálnej mierovej dohode s Ruskom, informoval v stredu denník s odvolaním sa na ukrajinských a západných predstaviteľov oboznámených s touto záležitosťou.

Reuters minulý týždeň informoval, že podľa rámca, o ktorom rokujú vyjednávači USA a Ukrajiny, by o akejkoľvek mierovej dohode rozhodovali ukrajinskí voliči v referende a súčasne by hlasovali vo voľbách. Predstavitelia podľa agentúry diskutovali o možnosti, že by sa voľby a referendum mohli konať v máji.

Tagy: Volodymyr Zelenskyj
