Parlament rieši predčasné voľby. Koalícia chce 30. september, Hlas-SD jún a Fico májový termín (naživo)

Hlasovať sa bude v utorok

Voľby v máji alebo septembri

Naživo: Rokovanie parlamentu

26.1.2023 (Webnoviny.sk) - Poslanci parlamentu rokujú o návrhu na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia, ktoré otvorí dvere predčasným parlamentným voľbám a určí termín ich konania.Na návrh predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) plénum schválilo, že o uznesení sa bude hlasovať v utorok 31. januára o 17:00.Ako uviedol za predkladateľov návrhu poslanec Lukáš Kyselica (OĽaNO), predčasné voľby navrhujú na 30. septembra a predseda parlamentu ich má vyhlásiť najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní pred dňom ich konania.Šéf Smeru-SD Robert Fico v stredu avizoval, že predloží návrh, aby sa predčasné voľby konali už 20. mája. Hlas-SD chce júnový termín volieb.Strana Sme rodina deklarovala, že podporí májový, júnový aj septembrový termín. „Myslíme si, že lepšie by boli voľby v júni, ale musíme nájsť 90 poslancov. Ak ich nenájdeme na jún, musíme sa snažiť nájsť 90 poslancov na september," uviedol v stredu Kollár.Ak by sa ani to nepodarilo, budú voľby v riadnom termíne vo februári 2024 a dovtedy bude úradnícka vláda. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zahlasuje len za 30. september, na ktorom sa predstavitelia bývalej koalície vrátane SaS dohodli na rokovaní v nedeľu 22. januára.