Po lete budú mať občania lepšiu náladu, tvrdí Klus a jesenný termín volieb považuje za kompromis

Občania budú mať lepšiu náladu

Úradnícka vláda prezidentky

26.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Klus tvrdí, že 30. septembra, keď by sa mohli konať predčasné parlamentné voľby, je alternatívny termín pre tých, ktorí voľby nechceli vôbec, a pre tých, ktorí presadzujú júnový termín.„Určite do toho vstupuje faktor, že slovenskí občania budú mať po lete lepšiu náladu ako na konci jari. Ak by sme tlačili na čo najskoršie voľby, kde ale tiež máme nejaké termíny, potom šanca na to, že vzniknú ešte ďalšie politické strany je výrazne nižšia," vysvetlil Klus.Ako ďalej uviedol v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní, jedným z dôvodov, prečo podporoval návrh dočasne povereného premiéra SR Eduarda Hegera (OĽaNO) na zostavenie novej 76-ky poslancov je, aby tu niekoľko mesiacov nefungovala vláda v obmedzených právomociach.„Ak dnes vyčítame súčasnej vláde Eduarda Hegera, že nemá dostatok kompetencií, možno ešte menšiu politickú legitimitu by mala úradnícka vláda prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Takáto vláda by nemala žiadnu oporu v parlamente a pravdepodobne by to tak aj adekvátne vyzeralo," myslí si Klus.