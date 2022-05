Parlament rieši väzbu pre Fica, rozprava sa naťahuje a Smer-SD chce schôdzu prerušiť (video)

aktualizované 2. mája 15:39



Naživo: Rokovanie parlamentu



Písomne prihlásení do rozpravy

Do rozpravy sa prihlásili za poslanecké kluby



Do rozpravy sa prihlásili za poslanecké kluby Anna Zemanová SaS ), Ľuboš Blaha (Smer-SD) a aj ďalších 33 poslancov. V pléne ďalej postupne vystupujú Juraj Blanár (Smer-SD), Juraj Šeliga (Za ľudí), Ján Podmanický (nezaradený), Jana Vaľová (Smer-SD), Ladislav Kamenický (Smer-SD), Richard Takáč (Smer-SD), Peter Pellegrini (nezaradený), Ľubomír Vážny (Smer-SD), Jaroslav Baška (Smer-SD), Dušan Muňko (Smer-SD), Milan Mazurek (nezaradený), Viliam Záhorčák (Smer-SD), Ján Richter (Smer-SD), Vladimír Fajč (Smer-SD), Miroslav Žiak (SaS), Vladimír Baláž (Smer-SD), Dušan Jarjabek (Smer-SD), Anton Stredák (Smer-SD), Boris Susko (Smer-SD), Peter Šuca (Smer-SD), Jozef Habánik (Smer-SD), Marián Saloň (Smer-SD), Maroš Kondrót (Smer-SD), Jozef Valocký (SaS), Martin Nemky (Smer-SD), Stanislav Kubánek (Smer-SD), Augustín Hanbálek (Smer-SD), Marián Kéry (Smer-SD), Denisa Saková (nezaradená), Richard Raši (nezaradený), Matúš Šutaj Eštok (nezaradený), Dušan Galis (Smer-SD) a Robert Fico (Smer-SD).

Vo vystúpeniach tie isté argumenty

Bude sa hlasovať tajne alebo verejne?

Sme rodina môže situáciu zdramatizovať

2.5.2022 (Webnoviny.sk) -Poslanci parlamentu rokujú o súhlase s väzbou pre obvineného poslanca a predseda strany Smer-SD Roberta Fica . Schôdza sa začala vo štvrtok, rozprava bola aj v piatok a pokračovať sa má v utorok od 9:00.Strana Smer-SD však plánuje, že v utorok predloží procedurálny návrh, aby sa rokovanie o väzobnom stíhaní ich lídra Fico prerušilo. Ako v tlačovej správe informoval hovorca strany Ján Mažgút , smeráci vítajú iniciatívu vládnej koalície a chce pristúpiť k rokovaniu o návrhoch zmierňujúcich dopady zdražovania.„Smer – sociálna demokracia s plnou vážnosťou vníma požiadavku predstaviteľov vládnej koalície, aby sme sa na Národnej rade SR začali okamžite venovať problematike kompenzácie obrovského zdražovania. Keďže návrh na väzobné stíhanie Roberta F. je absurdný a podložený vymyslenými výpoveďami univerzálnych udavačov, je úplne jedno, či bude Robert F. vzatý do väzby v priebehu mája, alebo júna," zdôvodnil Mažgút v stanovisku.V rozprave vystupujú takmer výlučne poslanci Smeru-SD a pri takomto tempe diskusie to vyzerá tak, že hlasovanie o Ficovi sa nemusí uskutočniť ani na v prvom májovom týždni a môže sa stať, že kolúzna väzba pre šéfa Smeru-SD nebude potrebná, lebo sa medzitým uskutočnia naplánované výsluchy v jeho kauze.V piatok vystúpili v rozprave od deviatej ráno do 14.00 štyria poslanci Smeru-SD. Boli nimi Jana Vaľová Medzitým sa uskutočnilo viac ako polhodinové poslanecké grémium, ktoré žiadal Smer-SD, počas ktorého sa nerokovalo. Na každého rečníka Smeru-SD zvykne vo faktických poznámkach reagovať aj vyše 20 spolustraníkov.Vo vystúpeniach opakovane zaznievajú tie isté argumenty. Debata sa tak predlžuje. Koaliční poslanci sa do diskusie zapájajú sporadicky, spravidla reagujú v dvojminútových faktických poznámkach. Po písomne prihlásených sa môžu poslanci do rozpravy znovu hlásiť ústne.V pléne je na súhlas s väzbou potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V prípade, že príde všetkých 150 poslancov, potrebných by bolo aspoň 76 hlasov.Hlasovať o osude Fica sa bude až na budúci týždeň. Na začiatku štvrtkového rokovania Grendel uviedol, že opozícia navrhuje, aby poslanci hlasovali o vydaní súhlasu s väzbou Fica tajne.Voči tomu sa výrazne ohradila koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá požaduje verejné hlasovanie. Podobne by sa k tomu podľa slov Györgyho Gyimesiho (OĽaNO) mali postaviť aj v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Postoj Sme rodina k hlasovaniu, ktorý bude kľúčový, nateraz nie je známy.Koaličné kluby Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Sloboda a Solidarita (SaS) majú 86 hlasov. K tomu treba pripočítať štyroch zákonodarcov strany Za ľudí a niekoľko nezaradených poslancov, ktorí boli pôvodne členmi vládnych klubov a zvyknú hlasovať s koalíciou. Ak by Sme rodina odmietla podporiť väzbu Fica, hlasovanie v pléne parlamentu by mohlo byť tesné. Klub Sme rodina má totiž 17 poslancov.Samotný súhlas parlamentu by ešte neznamenal, že by Fico išiel do väzby. Musí o tom rozhodnúť súd. Keby Fico skončil vo väzbe, jeho mandát by nezanikol. Len by sa neuplatňoval. Namiesto neho by nastúpil náhradník.